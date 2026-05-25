У Києві зросла кількість поранених внаслідок масованої атаки РФ
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованого російського обстрілу у ніч проти 24 травня. Люди продовжують звертатися до медиків за допомогою.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.
Кількість постраждалих в Києві внаслідок обстрілу 24 травня
Наразі відомо, що кількість поранених у Києві зросла до 91 людини.
"Після вчорашньої атаки кияни продовжують звертатися за допомогою до медиків. Кількість постраждалих зросла до 91 людини", — повідомив Ткаченко.
