Головна Київ У Києві зросла кількість поранених внаслідок масованої атаки РФ

Дата публікації: 25 травня 2026 16:57
Наслідки російського обстрілу Києва 24 травня. Фото: REUTERS/Stringer

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованого російського обстрілу у ніч проти 24 травня. Люди продовжують звертатися до медиків за допомогою.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Кількість постраждалих в Києві внаслідок обстрілу 24 травня

Наразі відомо, що кількість поранених у Києві зросла до 91 людини. 

"Після вчорашньої атаки кияни продовжують звертатися за допомогою до медиків. Кількість постраждалих зросла до 91 людини", — повідомив Ткаченко.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, глава МЗС Андрій Сибіга разом із представниками іноземних дипломатичних місій відвідав місце російського обстрілу у Шевченківському районі Києва, де загинули двоє людей.

Також Новини.LIVE підготували фоторепортаж та показали, як Київ оговтується після масованого російського обстрілу. У місті досі ліквідовують наслідки ударів.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
