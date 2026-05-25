У Києві зросла кількість поранених внаслідок масованої атаки РФ

Наслідки російського обстрілу Києва 24 травня. Фото: REUTERS/Stringer

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованого російського обстрілу у ніч проти 24 травня. Люди продовжують звертатися до медиків за допомогою.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Кількість постраждалих в Києві внаслідок обстрілу 24 травня

Наразі відомо, що кількість поранених у Києві зросла до 91 людини.

"Після вчорашньої атаки кияни продовжують звертатися за допомогою до медиків. Кількість постраждалих зросла до 91 людини", — повідомив Ткаченко.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, глава МЗС Андрій Сибіга разом із представниками іноземних дипломатичних місій відвідав місце російського обстрілу у Шевченківському районі Києва, де загинули двоє людей.

Читайте також:

Також Новини.LIVE підготували фоторепортаж та показали, як Київ оговтується після масованого російського обстрілу. У місті досі ліквідовують наслідки ударів.