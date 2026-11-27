Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У трьох районах Київської області у пʼятницю, 27 листопада, запровадили аварійні відключення світла. Наразі графіки обмежень споживання електроенергії не діють.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Аварійні відключення світла в Київській області 27 листопада

Екстрені знеструмлення запровадили в таких районах Київської області:

Бучанському;

Обухівському;

Фастівському.

У випадку змін ДТЕК інформуватиме у своєму Telegram-каналі.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимир Зеленський, з наближенням зими російські окупанти намагаються ускладнити транспортне сполучення між правим і лівим берегами Дніпра. Ворог прагне роз'єднати українців та спричинити хаос. А керівник ОП Кирило Буданов пояснив, що РФ атакує мости в Києві, аби спробувати ускладнити українську логістику та забезпечення фронту.

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