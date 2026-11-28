Бывший министр энергетики Иван Плачков. Фото: uaea.com.ua

Киев может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии в случае массированной российской атаки на подстанции, обеспечивающие столицу электроэнергией. По худшему сценарию отключения могут длиться от одной до двух недель. Энергетикам понадобится время для ремонта и замены поврежденного оборудования.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

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При каких условиях Киев может остаться без света

По словам экс-министра, электроснабжение столицы обеспечивают подстанции, расположенные вокруг города. Если россияне нанесут по ним массированный удар, энергетикам понадобится много времени для восстановления их работы.

Продолжительность ремонтов будет зависеть от наличия необходимого оборудования и специалистов. Плачков отметил, что у Украины есть запасы оборудования, однако для ремонта подстанций могут понадобиться специфические компоненты.

Как долго могут длиться отключения света в Украине

Плачков подчеркнул, что длительные отключения электроэнергии могут носить локальный характер. Он также вспомнил случай масштабного отключения электроэнергии в Одессе из-за непогоды ещё в мирное время.

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"В 1975 году я был студентом Одесского политехнического университета, и Одесса оставалась без электричества две недели", — рассказал экс-министр.

По его мнению, во время войны украинцы должны быть готовы к подобным ситуациям в любом регионе страны.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 27 ноября в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области ввели аварийные отключения света. Из-за этого плановые графики отключений не действовали.

Также мы сообщали о том, что генераторы для киевского водоканала закупаются за счет городского бюджета. Поставки оборудования ожидаются только в январе, после чего потребуется дополнительное время на его установку.