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Головна Київ Київ накриє осіння спека: прогноз погоди в столиці

Київ накриє осіння спека: прогноз погоди в столиці

Ua ru
19 вересня 2026 19:29
Погода в Києві завтра: прогноз синоптиків на 20 вересня
Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 20 вересня, у Києві очікується тепла та суха погода. За прогнозом синоптиків, у столиці протягом дня буде сонячно, без опадів, а температура повітря підніметься до +25 °С. Загалом буде сонячно й тепло, тож день підійде для прогулянок та відпочинку просто неба.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Погода в Києві 20 вересня

У столиці протягом дня буде ясно. Опадів не очікується, тому погода залишатиметься сухою.

Вітер — південно-східний, 2-3 м/с. Атмосферний тиск становитиме 754 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 54%.

Прогноз температури повітря в Україні на 20 вересня
Прогноз погоди на 20 вересня. Скриншот: meteopost

Температура повітря в столиці

Вночі у Києві буде близько +14 °С. У денні години повітря прогріється до +25 °С.

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Через помітну різницю температур ранок буде прохолоднішим, а після полудня стане значно тепліше.

Прогноз погоди в Києві 20 вересня
Погода в Києві 20 вересня. Скриншот: meteoprog

Останні новини Київщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у лісі поблизу селища Мотижин на Київщині грибники натрапили на небезпечну знахідку — прикріплені до дерев ручні гранати. Ця територія у 2022 році перебувала під російською окупацією та була зоною бойових дій, тому там досі трапляються подібні знахідки.

Також Новини.LIVE писали про те, що у суботу, 19 вересня, російські війська продовжили атаку на Київську область. У Фастівському районі внаслідок удару поранено жінку, яку направляють до найближчої лікарні, а в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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