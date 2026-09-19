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Главная Киев Киев охватит осенняя жара: прогноз погоды в столице

Киев охватит осенняя жара: прогноз погоды в столице

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19 сентября 2026 19:29
Погода в Киеве завтра: прогноз синоптиков на 20 сентября
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 20 сентября, в Киеве ожидается теплая и сухая погода. По прогнозу синоптиков, в столице в течение дня будет солнечно, без осадков, а температура воздуха поднимется до +25 °С. Ночью столбики термометров покажут около +14 °С. В общем, будет солнечно и тепло, поэтому день подойдет для прогулок и отдыха под открытым небом.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киеве 20 сентября

В столице в течение дня будет ясно. Осадков не ожидается, поэтому погода останется сухой.

Ветер — юго-восточный, 2–3 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 54 %.

Прогноз температуры воздуха в Украине на 20 сентября
Прогноз погоды на 20 сентября. Скриншот: meteopost

Температура воздуха в столице

Ночью в Киеве будет около +14 °С. Днем воздух прогреется до +25 °С.

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Из-за заметной разницы температур утром будет прохладнее, а после полудня станет значительно теплее.

Прогноз погоди в Києві 20 вересня
Погода в Киеве 20 сентября. Скриншот: meteoprog

Последние новости Киевской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в лесу возле поселка Мотыжин в Киевской области грибники наткнулись на опасную находку — прикрепленные к деревьям ручные гранаты. Эта территория в 2022 году находилась под российской оккупацией и была зоной боевых действий, поэтому там до сих пор встречаются подобные находки.

Также Новини.LIVE писали о том, что в субботу, 19 сентября, российские войска продолжили атаку на Киевскую область. В Фастовском районе в результате удара ранена женщина, которую доставляют в ближайшую больницу, а в Обуховском районе поврежден частный дом.

погода Киев Солнце прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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