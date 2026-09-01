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Київ накриє злива: прогноз погоди на завтра

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1 вересня 2026 17:32
Погода в Києві 2 вересня: чи чекати дощу та похолодання
Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

У середу, 2 вересня, на Київщині очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ уночі. Вдень опадів не прогнозують. Температура повітря в області становитиме +10...+15 °C вночі та +22...+27 °C вдень. У Києві буде до +25 °C. Вітер західний, 5–10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 2 вересня в Київській області буде мінлива хмарність. Вночі очікується короткочасний дощ, тоді як удень опадів не прогнозують. Вітер західний, 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +10...+15 °C, вдень — +22...+27 °C. У Києві вночі буде +13...+15 °C, а вдень температура підніметься до +23...+25 °C.

Прогноз погоди від Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у Києві 2 вересня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме близько +17 °C, а вдень — близько +24 °C.

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Прогноз погоди в Києві на 2 вересня. Фото: Meteoprog

Вітер очікується північно-західний, 3–4 м/с. Вологість повітря очікується на рівні близько 58%, атмосферний тиск — 749 мм рт. ст.

Новини.LIVE повідомляли, що під час нічної атаки РФ у Борисполі внаслідок удару по п'ятиповерховому будинку постраждали вісім людей, серед них дитина. Частина мешканців опинилася заблокованою у квартирах через деформацію конструкцій, а рятувальникам та людям довелося вибивати двері сокирами.

Також Новини.LIVE писали, що російський дрон влучив у 16-поверховий житловий будинок у Подільському районі Києва. Це сталося під час чергової атаки РФ на столицю 1 вересня. Троє людей отримали осколкові поранення, ще сімох евакуювали.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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