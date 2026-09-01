Погода в Киеве 2 сентября: стоит ли ожидать дождя и похолодания

Девушка идёт под дождём. Фото: Новини.LIVE

В среду, 2 сентября, в Киевской области ожидается переменная облачность и кратковременный дождь ночью. Днём осадков не прогнозируется. Температура воздуха в области составит +10...+15 °C ночью и +22...+27 °C днем. В Киеве будет до +25 °C. Ветер западный, 5–10 м/с.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 2 сентября в Киевской области будет переменная облачность. Ночью ожидается кратковременный дождь, тогда как днем осадков не прогнозируется. Ветер западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +10...+15 °C, днём — +22...+27 °C. В Киеве ночью будет +13...+15 °C, а днём температура поднимется до +23...+25 °C.

Прогноз погоды от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в Киеве 2 сентября ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью температура воздуха составит около +17 °C, а днем — около +24 °C.

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Прогноз погоды в Киеве на 2 сентября. Фото: Meteoprog

Ожидается северо-западный ветер, 3–4 м/с. Влажность воздуха ожидается на уровне около 58%, атмосферное давление — 749 мм рт. ст.

Новини.LIVE сообщали, что во время ночной атаки РФ в Борисполе в результате удара по пятиэтажному дому пострадали восемь человек, среди них — ребенок. Часть жильцов оказалась заблокированной в квартирах из-за деформации конструкций, а спасателям и людям пришлось выбивать двери топорами.

Также Новини.LIVE писали, что российский дрон поразил 16-этажный жилой дом в Подольском районе Киева. Это произошло во время очередной атаки РФ на столицу 1 сентября. Трое человек получили осколочные ранения, ещё семерых эвакуировали.