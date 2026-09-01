Дрон влучив у 16-поверхівку в Києві: є постраждалі

Наслідки атаки РФ на Київ у Подільському районі. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У Подільському районі Києва ворожий дрон влучив у 16-поверховий житловий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники вже повністю ліквідували. Троє людей отримали осколкові поранення, ще сімох евакуювали.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик із місця події у вівторок, 1 вересня.

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Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Наслідки влучання російського БпЛА у багатоповерхівку у Києві

Йдеться про житловий комплекс "Місто Квітів" у Києві. За попередніми даними ДСНС, пряме влучання російського безпілотника сталося у 13-й поверх будинку.

Внаслідок удару частково зруйновано фасад 13-го та 14-го поверхів. Пожежа охопила 100 квадратних метрів та поширилася на 14-й і 15-й поверхи.

Будинок у Подільському районі Києва, в який влучив дрон. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Вогонь рятувальники вже загасили, однак роботи на місці тривають. Зокрема, надзвичайники розбирають пошкоджені опорні конструкції у квартирі на 14-му поверсі та убезпечують територію, щоб мешканці квартир, розташованих вище, могли потрапити до своїх помешкань і забрати необхідні речі.

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Мешканці квартир на нижчих поверхах або з боку від місця влучання вже змогли потрапити до своїх домівок. Люди забирають необхідні речі та намагаються прибирати наслідки удару.

Руйнування внаслідок атаки РФ на Київ 1 вересня. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У ДСНС розповіли про наслідки влучання дрона

Речник Головного управління ДСНС України у м. Києві Павло Петров повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик, що виклик про влучання у багатоповерховий житловий будинок надійшов близько 10:00. Після прибуття рятувальники встановили, що внаслідок прямого влучання ворожого безпілотника у 13-й поверх частково зруйнувався фасад 13-го та 14-го поверхів, а також виникла пожежа.

"Це було близько 10-ї години ранку. До нас надійшов виклик про попереднє влучання в багатоповерховий житловий будинок. По прибуттю було встановлено, що внаслідок попереднього прямого влучання ворожого безпілотного літального апарату в 13-й поверх сталася часткова руйнація фасаду 13-го та частково 14-го поверхів з пожежею з загальною площею 100 квадратних метрів з розповсюдженням вогню на 14 і 15 поверхи", — розповів речник ДСНС.

За його словами, під час ліквідації наслідків атаки рятувальники евакуювали сімох людей. Ще троє людей отримали осколкові поранення та були передані бригаді швидкої медичної допомоги.

Пожежу повністю ліквідували на площі 100 квадратних метрів. Подальше поширення вогню вдалося зупинити.

"Силами рятувальників сім осіб були евакуйовані на свіже повітря. На жаль, три особи травмовані, передані з осколковими пораненнями в бригаду карети швидкої медичної допомоги. Станом на зараз пожежу повністю ліквідовано на загальній площі 100 квадратних метрів, тобто розповсюдженню у нас вже вдалося запобігти", — поінформував речник ДСНС.

Рятувальники продовжують працювати на поверхах, де сталося влучання. Там залишається певна небезпека, тому роботи тривають.

Речник ДСНС також зазначив, що власника квартири, у яку безпосередньо влучив безпілотник, уже заводили до помешкання. За його словами, на момент удару людей у квартирі не було.

Окремо Петров розповів про стан квартири, у яку безпосередньо влучив дрон. За його словами, помешкання майже повністю вигоріло, а міжкімнатні перекриття були зруйновані.

Що розповіли мешканці будинку

Мешканці ЖК "Місто Квітів" розповіли, що після влучання першими намагалися гасити пожежу люди, які проживають у цьому під'їзді. Це відбувалося ще до приїзду рятувальників.

За словами очевидців, перед ударом безпілотник кружляв над районом, після чого, як вони зрозуміли, врізався у будинок навпроти. Спочатку людям здавалося, що займання невелике, однак згодом вони побачили, що основний осередок пожежі був саме в місці влучання.

Новини.LIVE інформували, що Росія вночі 1 вересня завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще п’ятеро постраждали, серед них троє дітей. У столиці пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, зокрема об’єкти "Укрзалізниці".

Новини.LIVE також писали, що 1 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідав відбудований після російських ударів ліцей на Київщині. Під час святкування 1 Вересня пролунала повітряна тривога, через що президент і діти були змушені перейти в укриття. Зеленський заявив, що Росія останні два тижні атакувала українську інфраструктуру, намагаючись зірвати початок навчального року.