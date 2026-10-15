Києві встановлюють перше мобільне укриття на Берестейському проспекті

Облаштування мобільного укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві встановлюють перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Споруду монтують на Берестейському проспекті біля зупинки "Парк імені Івана Багряного", через яку курсують тролейбуси № 4, 5 та 7. Наразі роботи на обʼєкті ще тривають.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова з місця подій.

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Коли укриття біля зупинки буде готове

Робітники продовжують монтаж металевих конструкцій. За їхніми словами, для завершення облаштування знадобиться ще кілька днів. Після цього пасажири зможуть користуватися укриттям під час повітряних тривог.

Мобільне укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

За даними Київської міської державної адміністрації, споруду придбали та встановлюють коштом меценатів, до яких звернувся міський голова Віталій Кличко.

Працівники встановлюють наземне мобільне укриття. Фото: Новини.LIVE

Усередині укриття передбачено до 10 місць для сидіння та місце для крісла колісного. Конструкція має два входи з тамбурами, металеві двері та захисні блоки біля кожного входу. Споруду також пристосували для потреб маломобільних груп населення.

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Чому в Києві встановлюють мобільні укриття

Цього тижня Київська міська прокуратура повідомила про позов до КМДА та Київради через відсутність наземних мобільних укриттів швидкого розгортання. Прокурори вимагають визнати бездіяльність міської влади протиправною та зобов’язати її невідкладно встановити такі споруди, зокрема біля зупинок громадського транспорту, у парках і скверах.

Мобільне укриття всередині. Фото: Новини.LIVE

Робітник облаштовує мобільне укриття. Фото: Новини.LIVE

Віталій Кличко раніше обіцяв встановити в столиці 50 укриттів, хоча, за наведеними даними, потреба міста становить 620 споруд. Водночас у 2026 році планують придбати та встановити лише 14 мобільних укриттів. За інформацією міської влади, процедура закупівлі наразі триває.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Київській міській військовій адміністрації пояснили відсутність мобільних укриттів у столиці. Раніше міська влада заявляла про юридичні перешкоди для встановлення таких споруд і використання на це бюджетних коштів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді щодо підготовки міста до зими заявив про майже 50 влучань російських ракет і безпілотників по об’єктах ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 від початку 2026 року. За його словами, атаки ускладнюють підготовку столиці до опалювального сезону та створюють ризики для стабільної роботи міської інфраструктури.