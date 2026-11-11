Люди йдуть містом з парасолями під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 12 листопада буде хмарно. Вночі опадів не прогнозують, однак удень очікується дощ. Температура повітря протягом доби становитиме від 0 до 8 °C залежно від часу доби та місцевості.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода у Києві та області 12 листопада

Упродовж 12 листопада небо над Київською областю та столицею буде затягнуте хмарами. У нічні години опадів не очікується, проте вдень пройде дощ.

Вітер буде південно-східним, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть +0…+5 °C. У денні години повітря прогріється до +3…+8 °C.

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У столиці нічна температура становитиме +1…+3 °C, а вдень буде близько +5 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини Києва та області

Новини.LIVE інформували, що у Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки 11 листопада 2026 року впав безпілотник, після чого на відкритій території виникла пожежа. У житловому будинку вибило вікна та пошкодило скління балконів, також постраждали припарковані поруч автомобілі. За даними КМВА, внаслідок атаки травмувався чоловік, якому надали допомогу на місці.

Новини.LIVE писали, що 11 листопада російський безпілотник влучив по території ліцею в Яготині Київської області, де під час атаки в укритті перебувала 171 дитина та працівники закладу. Ніхто не постраждав, однак вибух спричинив пожежу та пошкодив майно сусідніх приватних домоволодінь. Зокрема, в оселях вибило вікна, пошкодило огорожу й автомобіль.