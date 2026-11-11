Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Російська атака пошкодила житловий будинок у Києві: фоторепортаж

Російська атака пошкодила житловий будинок у Києві: фоторепортаж

Ua ru
11 листопада 2026 16:16
Репортаж
Атака на Київ: пошкоджений будинок у Голосіївському районі Новини.LIVE
Мешканець пошкодженого будинку в Києві прибирає уламки вибитого скла. Фото: Новини.LIVE

У середу, 11 листопада, у Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки впав безпілотник. На відкритій території після цього спалахнула пожежа. Про це повідомляли Київський міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. 

На місці подій побував журналіст Новини.LIVE Владислав Коток.

Реклама
null
Наслідки російської атаки на житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

Як виглядає пошкоджений будинок у Києві

На кадрах видно вибиті шибки на кількох поверхах житлового будинку та пошкоджене скління балконів.

null
Вибиті вікна та пошкоджене скління балконів. Фото: Новини.LIVE

Також постраждали припарковані поруч автомобілі.

null
Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про постраждалого в Голосіївському районі

КМВА оприлюднила уточнення щодо наслідків атаки. В адміністрації повідомили:

Читайте також:

"Внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі постраждав чоловік. Йому було надано необхідну допомогу на місці".

null
Пошкоджені вікна на кількох поверхах багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Останні новини Київщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в середу, 11 листопада, російський безпілотник влучив по території ліцею в Яготині Київської області. У той момент в укритті перебувала 171 дитина, а також учителі та працівники закладу. Ніхто з них не загинув і не постраждав. Вибух спричинив пожежу на території ліцею та пошкодив майно сусідніх приватних домоволодінь.

Також Новини.LIVE писали, що голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про посилення режиму світломаскування в регіоні. За його словами, цього попросили військові. Крім того, такі заходи мають сприяти відповідальнішому використанню електроенергії.

Київ війна в Україні багатоповерхівка Голосіївський район пошкодження будинків атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації