Мешканець пошкодженого будинку в Києві прибирає уламки вибитого скла. Фото: Новини.LIVE

У середу, 11 листопада, у Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки впав безпілотник. На відкритій території після цього спалахнула пожежа. Про це повідомляли Київський міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

На місці подій побував журналіст Новини.LIVE Владислав Коток.

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Наслідки російської атаки на житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

Як виглядає пошкоджений будинок у Києві

На кадрах видно вибиті шибки на кількох поверхах житлового будинку та пошкоджене скління балконів.

Вибиті вікна та пошкоджене скління балконів. Фото: Новини.LIVE

Також постраждали припарковані поруч автомобілі.

Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про постраждалого в Голосіївському районі

КМВА оприлюднила уточнення щодо наслідків атаки. В адміністрації повідомили:

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"Внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі постраждав чоловік. Йому було надано необхідну допомогу на місці".

Пошкоджені вікна на кількох поверхах багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Останні новини Київщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в середу, 11 листопада, російський безпілотник влучив по території ліцею в Яготині Київської області. У той момент в укритті перебувала 171 дитина, а також учителі та працівники закладу. Ніхто з них не загинув і не постраждав. Вибух спричинив пожежу на території ліцею та пошкодив майно сусідніх приватних домоволодінь.

Також Новини.LIVE писали, що голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про посилення режиму світломаскування в регіоні. За його словами, цього попросили військові. Крім того, такі заходи мають сприяти відповідальнішому використанню електроенергії.