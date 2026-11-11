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Головна Київ У Яготині російський дрон влучив по території ліцею, де перебували діти

У Яготині російський дрон влучив по території ліцею, де перебували діти

Ua ru
11 листопада 2026 14:08
Російський дрон влучив у ліцей у Яготині на Київщині t.me/tkachenkotymur
Рятувальник ДСНС, який гасить пожежу на території навчального закладу в Яготині. Фото: t.me/tkachenkotymur

У середу, 11 листопада, російський безпілотник влучив по території ліцею в Яготині Київської області. На момент атаки в укритті перебувала 171 дитина, а також учителі та працівники закладу. Завдяки цьому ніхто не загинув і не постраждав. Вибух спричинив пожежу на території ліцею та пошкодив майно в сусідніх приватних домоволодіннях.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Тимура Ткаченко про влучання ворожого дрона по території ліцею в Яготині Київської області 11 листопада
Влучання російського дрона по території ліцею в Яготині. Скриншот: t.me/tkachenkotymur

Наслідки влучання у Яготині

"Це звичайний заклад для діток, немає жодного військового сенсу", – зазначив начальник КОВА. 

Після завершення гасіння пожежі на території ліцею мають розпочати роботи з відновлення благоустрою.

Також вибух пошкодив автомобіль, огорожу та вікна у двох приватних будинках поблизу закладу. На місці працюють необхідні служби. 

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 9 листопада російські війська атакували шість районів Київської області. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали енергетичні об'єкти, багатоповерхові та приватні будинки. Тоді одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали поранення. Серед постраждалих була неповнолітня дитина. 

Також раніше начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про посилення режиму світломаскування в області. Районам і громадам доручили опрацювати це питання разом із представниками бізнесу, комунального та житлового секторів. Такі заходи мають ускладнити роботу російських засобів повітряного нападу.

пожежа Київська область війна в Україні ліцей атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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