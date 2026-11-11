Рятувальник ДСНС, який гасить пожежу на території навчального закладу в Яготині. Фото: t.me/tkachenkotymur

У середу, 11 листопада, російський безпілотник влучив по території ліцею в Яготині Київської області. На момент атаки в укритті перебувала 171 дитина, а також учителі та працівники закладу. Завдяки цьому ніхто не загинув і не постраждав. Вибух спричинив пожежу на території ліцею та пошкодив майно в сусідніх приватних домоволодіннях.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Влучання російського дрона по території ліцею в Яготині. Скриншот: t.me/tkachenkotymur

Наслідки влучання у Яготині

"Це звичайний заклад для діток, немає жодного військового сенсу", – зазначив начальник КОВА.

Після завершення гасіння пожежі на території ліцею мають розпочати роботи з відновлення благоустрою.

Також вибух пошкодив автомобіль, огорожу та вікна у двох приватних будинках поблизу закладу. На місці працюють необхідні служби.

Читайте також:

Останні новини Київщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 9 листопада російські війська атакували шість районів Київської області. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали енергетичні об'єкти, багатоповерхові та приватні будинки. Тоді одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали поранення. Серед постраждалих була неповнолітня дитина.

Також раніше начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про посилення режиму світломаскування в області. Районам і громадам доручили опрацювати це питання разом із представниками бізнесу, комунального та житлового секторів. Такі заходи мають ускладнити роботу російських засобів повітряного нападу.