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Главная Киев Киев накроют дожди и ветер: погода в Киеве на завтра

Киев накроют дожди и ветер: погода в Киеве на завтра

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11 ноября 2026 17:18
Погода в Киеве и области 12 ноября: дождь и +8 °C Новини.LIVE
Люди идут по городу с зонтиками во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 12 ноября будет облачно. Ночью осадков не прогнозируется, однако днем ожидается дождь. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до 8 °C в зависимости от времени суток и местности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Киеве и области 12 ноября

В течение 12 ноября небо над Киевской областью и столицей будет затянуто облаками. В ночные часы осадков не ожидается, однако днем пройдет дождь.

Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 5–10 м/с.

В Киевской области ночью столбики термометров покажут +0…+5 °C. Днем воздух прогреется до +3…+8 °C.

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В столице ночная температура составит +1…+3 °C, а днём будет около +5 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новости Киева и области

Новини.LIVE сообщали, что в Голосеевском районе Киева в результате российской атаки 11 ноября 2026 года упал беспилотник, после чего на открытой территории возник пожар. В жилом доме выбило окна и повредило остекление балконов, также пострадали припаркованные рядом автомобили. По данным КМВА, в результате атаки получил травму мужчина, которому оказали помощь на месте.

Новини.LIVE писали, что 11 ноября российский беспилотник попал по территории лицея в Яготине Киевской области, где во время атаки в укрытии находились 171 ребенок и сотрудники учреждения. Никто не пострадал, однако взрыв вызвал пожар и повредил имущество соседних частных домовладений. В частности, в домах выбило окна, повредило ограждение и автомобиль.

Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине ветер погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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