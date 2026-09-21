Опалення на лівому березі Києва: експерт розповів, чого чекати взимку

Відновлювальні роботи на Дарницькій ТЕЦ. Фото: УНІАН

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що цього року ситуація з опаленням на лівому березі Києва буде кращою, ніж минулого. Зокрема, уряд з профільними компаніями буде залучати фахівців із суміжних галузей.

Про це Андрій Закревський ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Ситуація з опаленням на лівому березі Києва

"Гірше, ніж минулої зими, не буде. Буде краще, ніж минулої зими", — заявив Закревський.

Зокрема, вже не буде психологічного шоку, а також навезли певну кількість обладнання.

У разі можливих російських атак на теплоелектроцентралі уряд разом із профільними підприємствами планує залучати спеціалістів суміжних сфер, щоб оперативно ліквідовувати наслідки ударів.

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"Другий момент, героїчні працівники ДТЕК. Тобто в будь-якому випадку видно, що компанія підготувалася до цього. Є, слава Богу, і фінансовий момент. Ми бачимо, що вони знайшли фінансування, сам ДТЕК знайшов фінансування, і цим займався цілий рік", — зазначив експерт.

Як писали Новини.LIVE, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що столиця вже більш ніж на 80% готова до нового опалювального сезону. Роботи з підготовки перебувають на завершальному етапі.

Водночас раніше голова наглядової ради ГО "Національна платформа ОСББ" Олексій Тихонов заявляв, що майбутній опалювальний сезон для Києва може бути складним через ризики тривалих блекаутів і втрату частини обʼєктів генерації електроенергії.