Дизель по 97 грн: у Києві вкотре подорожчало пальне

Дата публікації: 8 квітня 2026 09:55

Дата публікації: 8 квітня 2026 09:55
Дизель по 97 грн: у Києві вкотре подорожчало пальне
Ціни на пальне на АЗС WOG у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві у середу, 8 квітня, знову зросли ціни на пальне. Зокрема, на деяких АЗС за дизель доведеться віддати 97 грн/л, а за бензин — 80 грн/л. Вартість автогазу близько 50 гривень.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Вартість пального у Києві 8 квітня

Ціни на пальне у Києві на АЗС WOG:

  • Євро5 ДП — 94 грн;
  • Mustang+ ДП — 97 грн;
  • Євро5 95 — 77 грн;
  • Mustang 95 — 80 грн;
  • Mustang 100 — 87 грн;
  • Автогаз — 49,99 грн.

Вартість пального на АЗС ОККО

  • Pulls 100 — 86,90 грн;
  • Pulls 95 — 79,90 грн;
  • 95 Євро — 76,90 грн;
  • Pulls ДП — 96,90 грн;
  • ДП Євро — 93,90 грн;
  • AdBlue — 52,90 грн.
Ціни на пальне у Києві 8 квітня
Вартість пального на АЗС Окко. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

На UPG вартість бензину 100 складає 83,90 грн. За UPG 95 доведеться віддати 77,90 грн. Водночас А-95 коштує 74,90 грн, Euro ДП — 92 грн.

Ціни на АЗС UPG у Києві 8 квітня
Ціни на АЗС Upg. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Як писали Новини.LIVE, ще вчора дизель подекуди коштував по 95 грн. Вартість бензину А-95 коливалася у межах 73,40-76,99 грн. Автогаз утримав вартість 50 грн за літр.

А на Контрактовій площі Києва продовжується демонтаж оглядового колеса, яке працювало у місті з 2017 року. Напередодні правоохоронці виявили аварійний стан атракціону.

Раніше в одному з популярних супермаркетів Києва помітили великодню паску за 99 999 гривень. Вартість суттєво перевищує звичайні ціни на святкову випічку.

ціни на паливо Київ паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
