Дизель по 97 грн: у Києві вкотре подорожчало пальне
У Києві у середу, 8 квітня, знову зросли ціни на пальне. Зокрема, на деяких АЗС за дизель доведеться віддати 97 грн/л, а за бензин — 80 грн/л. Вартість автогазу близько 50 гривень.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
Вартість пального у Києві 8 квітня
Ціни на пальне у Києві на АЗС WOG:
- Євро5 ДП — 94 грн;
- Mustang+ ДП — 97 грн;
- Євро5 95 — 77 грн;
- Mustang 95 — 80 грн;
- Mustang 100 — 87 грн;
- Автогаз — 49,99 грн.
Вартість пального на АЗС ОККО:
- Pulls 100 — 86,90 грн;
- Pulls 95 — 79,90 грн;
- 95 Євро — 76,90 грн;
- Pulls ДП — 96,90 грн;
- ДП Євро — 93,90 грн;
- AdBlue — 52,90 грн.
На UPG вартість бензину 100 складає 83,90 грн. За UPG 95 доведеться віддати 77,90 грн. Водночас А-95 коштує 74,90 грн, Euro ДП — 92 грн.
Як писали Новини.LIVE, ще вчора дизель подекуди коштував по 95 грн. Вартість бензину А-95 коливалася у межах 73,40-76,99 грн. Автогаз утримав вартість 50 грн за літр.
