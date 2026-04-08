Дизель по 97 грн: у Києві вкотре подорожчало пальне

Ціни на пальне на АЗС WOG у Києві.

У Києві у середу, 8 квітня, знову зросли ціни на пальне. Зокрема, на деяких АЗС за дизель доведеться віддати 97 грн/л, а за бензин — 80 грн/л. Вартість автогазу близько 50 гривень.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Вартість пального у Києві 8 квітня

Ціни на пальне у Києві на АЗС WOG:

Євро5 ДП — 94 грн;

Mustang+ ДП — 97 грн;

Євро5 95 — 77 грн;

Mustang 95 — 80 грн;

Mustang 100 — 87 грн;

Автогаз — 49,99 грн.

Вартість пального на АЗС ОККО:

Pulls 100 — 86,90 грн;

Pulls 95 — 79,90 грн;

95 Євро — 76,90 грн;

Pulls ДП — 96,90 грн;

ДП Євро — 93,90 грн;

AdBlue — 52,90 грн.

Вартість пального на АЗС Окко.

На UPG вартість бензину 100 складає 83,90 грн. За UPG 95 доведеться віддати 77,90 грн. Водночас А-95 коштує 74,90 грн, Euro ДП — 92 грн.

Ціни на АЗС Upg.

Як писали Новини.LIVE, ще вчора дизель подекуди коштував по 95 грн. Вартість бензину А-95 коливалася у межах 73,40-76,99 грн. Автогаз утримав вартість 50 грн за літр.

