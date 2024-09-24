Смог у Києві — фоторепортаж столиці в диму

Київ накрив смог. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Києві вже кілька днів поспіль фіксують погіршення стану якості повітря. Столицю охопив густий їдкий смог, через що киянам радять не відчиняти вікна, пити більше води та проводити вологе прибирання в приміщенні.

Фотокореспондент Новини.LIVE показав фото, як Київ накрив смог.

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Київ накрив смог

У столиці повітря забруднилось димом та продуктами згорання через пожежі в екосистемах області. У неділю, 22 вересня, згідно з знятими показниками, виявилось, що Київ опинився на п'ятому місці у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям.

Кияни дивляться на задимлені краєвиди столиці. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Смог у Києві. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Дим накрив Київ, наче туман. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Вид на краєвиди Києва у диму. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Густий дим накрив Київ. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов 1 / 5

Зазначимо, що станом на 24 вересня о 10:20 за даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, рівень забрудненості повітря в Києві є середнім. Найгірший індекс якості повітря зафіксували у Дніпровському районі (Соцмісто).

Нагадаємо, тиждень тому, 17 вересня, в Укгідрометцентрі зробили попередження для киян про те, що середньодобовий рівень діоксиду азоту в атмосфері Києва перевищив гранично допустимі концентрації і буде погіршуватися у наступні дні.

Лікар дав поради в ефірі Новини.LIVE, як мінімізувати вплив забрудненого повітря на своє здоров'я.