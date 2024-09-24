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Київ накрив густий смог — фоторепортаж задимленої столиці

24 вересня 2024 10:49
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Смог у Києві — фоторепортаж столиці в диму
Київ накрив смог. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

В Києві вже кілька днів поспіль фіксують погіршення стану якості повітря. Столицю охопив густий їдкий смог, через що киянам радять не відчиняти вікна, пити більше води та проводити вологе прибирання в приміщенні. 

Фотокореспондент Новини.LIVE показав фото, як Київ накрив смог.

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Київ накрив смог 

У столиці повітря забруднилось димом та продуктами згорання через пожежі в екосистемах області. У неділю, 22 вересня, згідно з знятими показниками, виявилось, що Київ опинився на п'ятому місці у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям. 

  • Смог в столиці
    Кияни дивляться на задимлені краєвиди столиці. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
  • Смог Київ
    Смог у Києві. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
  • Смог в Києві
    Дим накрив Київ, наче туман. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
  • Смог накрив Київ
    Вид на краєвиди Києва у диму. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
  • Смог в Києві 24 вересня
    Густий дим накрив Київ. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
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Зазначимо, що станом на 24 вересня о 10:20 за даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, рівень забрудненості повітря в Києві є середнім. Найгірший індекс якості повітря зафіксували у Дніпровському районі (Соцмісто). 

Нагадаємо, тиждень тому, 17 вересня, в Укгідрометцентрі зробили попередження для киян про те, що середньодобовий рівень діоксиду азоту в атмосфері Києва перевищив гранично допустимі концентрації і буде погіршуватися у наступні дні.

Лікар дав поради в ефірі Новини.LIVE, як мінімізувати вплив забрудненого повітря на своє здоров'я.

Київ пожежа Київська область екологія дим смог

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