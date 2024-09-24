Смог в Киеве — фоторепортаж столицы в дыму

Киев накрыл смог. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве уже несколько дней подряд фиксируют ухудшение состояния качества воздуха. Столицу охватил густой едкий смог, поэтому киевлянам советуют не открывать окна, пить больше воды и проводить влажную уборку в помещении.

Фотокорреспондент Новини.LIVE показал фото, как Киев накрыл смог.

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Киев накрыл смог

В столице воздух загрязнился дымом и продуктами сгорания из-за пожаров в экосистемах области. В воскресенье, 22 сентября, согласно снятым показателям оказалось, что Киев оказался на пятом месте в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Киевляне смотрят на задымленные виды столицы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Смог в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дым накрыл Киев, как туман. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Вид на пейзажи Киева в дыму. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Густой дым накрыл Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов 1/5 ​ 5

Отметим, что по состоянию на 24 сентября в 10:20 по данным Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата, уровень загрязненности воздуха в Киеве средний. Худший индекс качества воздуха зафиксировали в Днепровском районе (Соцгород).

Напомним, неделю назад, 17 сентября, в Укгидрометцентре сделали предупреждение для киевлян, что среднесуточный уровень диоксида азота в атмосфере Киева превысил предельно допустимые концентрации и будет ухудшаться в последующие дни.

Врач дал советы в эфире Новини.LIVE, как минимизировать влияние загрязненного воздуха на свое здоровье.