У Києві виник смог після обстрілів — яка якість повітря

Дим в Києві від пожеж. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після нічних обстрілів 10 липня у Києві над містом утворився смо унаслідок численних пожеж, спричинених влучаннями та уламками. Мешканці багатьох районів повідомляють про відчутний запах горілого.

Водночас, як інформує КМДА, станом на ранок 10 липня рівень забрудненості атмосферного повітря в столиці залишається низьким.

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Який рівень забрудненості повітря

За даними міських референтних станцій моніторингу, показники шкідливих речовин, зокрема твердих часток, діоксиду сірки та оксидів азоту, не перевищують норм. Однак запах диму все ще може відчуватися поблизу місць пожеж або у районах, куди його приносить вітер.

Якість повітря. Фото: saveecobot

Фахівці пояснюють, що метеоумови суттєво впливають на відчуття якості повітря: вітер може розносити шкідливі частинки або піднімати їх у верхні шари атмосфери, тож реальні відчуття людей не завжди збігаються з показниками приладів.

У випадку, якщо у вашому районі присутній запах диму, рекомендується:

зачинити вікна,

обмежити перебування на вулиці,

пити більше води, щоб підтримувати водний баланс.

Слідкувати за станом повітря в режимі реального часу можна на сайті asm.kyivcity.gov.ua або через застосунок Київ Цифровий.

Нагадаємо, в МВС повідомили про загибель працівниці поліції в Києві внаслідок обстрілу.

Також в Києві змінився тимчасово графік та курс руху громадського транспорту внаслідок обстрілів.