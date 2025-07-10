Обстріл Києва 10 липня — є зміни в русі громадського транспорту

Наслідки обстрілів Київської області. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві через масовану атаку окупантів 10 липня є зміни в русі громадського транспорту. Росіяни пошкодили контактні мережі, тому є затримки.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Реклама

Читайте також:

Як курсуватиме транспорт у Києві після атаки

Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений:

ст. м. "Берестейська" — в напрямку вул. Чорнобильської пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 4, 5, 7, курсують до ст. м. "Нивки";

вул. Січових Стрільців — на перетині з вул. Вʼячеслава Чорновола пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 6, 18, 33 курсують до ст. м. "Почайна", № 16 — до вул. Оранжерейної. Рух тролейбусів №№ 19, 35 організовано вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульв. — далі за власними маршрутами;

вул. Академіка Заболотного, 142 — пошкоджений вантажний автомобіль. Рух тролейбусів № 11 організовано до Кібернетичного центру.

Також киян попередили про тимчасову затримка руху на маршрутах:

ст. м. "Лукʼянівська" — затримка руху тролейбусів №№ 23, 28, 31. Рух перекрито поліцією;

вул. Миколи Василенка — в напрямку просп. Відрадного пошкоджена контактна мережа. Затримка руху трамваїв № 15.

Пасажирам подякували за розуміння та попросили враховувати тимчасові зміни для планування маршруту.

Нагадаємо, вночі 10 липня Росія атакувала Київську область майже десять годин. В регіоні є руйнування та виникли пожежі.

Крім того, у Києві є пошкодження в різних районах міста. Кількість постраждалих знову зросла.