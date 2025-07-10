В Киеве возник смог после обстрелов — какое качество воздуха

Киев накрыл смог после ночной атаки — карта загрязнения
После ночных обстрелов 10 июля в Киеве над городом образовался смог в результате многочисленных пожаров, вызванных попаданиями и обломками. Жители многих районов сообщают об ощутимом запахе гари.
В то же время, как информирует КГГА, по состоянию на утро 10 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в столице остается низким.
Какой уровень загрязненности воздуха
По данным городских референтных станций мониторинга, показатели вредных веществ, в частности твердых частиц, диоксида серы и оксидов азота, не превышают норм. Однако запах дыма все еще может ощущаться вблизи мест пожаров или в районах, куда его приносит ветер.
Специалисты объясняют, что метеоусловия существенно влияют на ощущение качества воздуха: ветер может разносить вредные частицы или поднимать их в верхние слои атмосферы, поэтому реальные ощущения людей не всегда совпадают с показателями приборов.
В случае, если в вашем районе присутствует запах дыма, рекомендуется:
- закрыть окна,
- ограничить пребывание на улице,
- пить больше воды, чтобы поддерживать водный баланс.
Следить за состоянием воздуха в режиме реального времени можно на сайте asm.kyivcity.gov.ua или через приложение Киев Цифровой.
Напомним, в МВД сообщили о гибели сотрудницы полиции в Киеве в результате обстрела.
Также в Киеве изменился временно график и курс движения общественного транспорта в результате обстрелов.
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