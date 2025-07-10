Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві внаслідок атаки РФ загинула капрал поліції

У Києві внаслідок атаки РФ загинула капрал поліції

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 08:58
У Києві десятки поранених і жертви — куди звертатися по допомогу
Рятувальники на місці атаки в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У ніч на 10 липня столиця знову стала мішенню Росії для масованого обстрілу, внаслідок чого загинули мешканці міста. У Подільському районі Києва загинули дві жінки — 68-річна киянка та 22-річна капрал поліції, яка служила у поліції метрополітену.

Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

Реклама
Читайте також:

У Києві росте кількість постраждалих

Обстріл завдав удару по житловій, медичній, освітній, транспортній і торговельній інфраструктурі одразу у восьми районах столиці. В МВС зазначили, що кількість постраждалих може ще збільшитись.

"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків — поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги", — повідомив Клименко. 

У постраждалих будинках поліція проводить поквартирні обходи, перевіряючи, чи ніхто не залишився без допомоги. На місцях влучань одразу були розгорнуті оперативні штаби. До ліквідації наслідків долучили близько 400 рятувальників та 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної й роботизованої техніки. Працюють піротехніки, верхолази та інші спеціалізовані підрозділи.

Поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки обстрілів як воєнний злочин, допомагають евакуйовувати мешканців.

Постраждалі кияни мають право на отримання допомоги

Як повідомили у пресслужбі КМДА, для мешканців Шевченківського та Подільського районів, які постраждали внаслідок атаки, відкрито штаби допомоги:

Шевченківський район:

  • школа №101, вул. Коперника, 8. Контактна особа: Ірина Піщанська (067 687 26 00)
  • спеціалізована школа №61, вул. Юрія Іллєнка, 39. Контактна особа: Тетяна Чечель (096 562 02 87)

Подільський район:

  • вул. Електриків, 28-Г (хол гуртожитку)

У цих пунктах постраждалі можуть:

  • подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн за програмою "Турбота. Назустріч киянам";
  • отримати компенсацію до 40 000 грн на оренду тимчасового житла;
  • оформити щомісячну допомогу у 20 000 грн до моменту відновлення житла (максимально на рік);
  • отримати консультацію щодо участі у програмі єВідновлення;
  • дізнатись актуальну інформацію про стан відновлювальних робіт.

Нагадаємо, в Києві тимчасово змінили графік та курс громадського транспорту. 

За останніми даними, в столиці постраждало щонайменше 16 осіб

Київ обстріли допомога соціальна допомога війна атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації