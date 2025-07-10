У Києві десятки поранених і жертви — куди звертатися по допомогу

Рятувальники на місці атаки в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У ніч на 10 липня столиця знову стала мішенню Росії для масованого обстрілу, внаслідок чого загинули мешканці міста. У Подільському районі Києва загинули дві жінки — 68-річна киянка та 22-річна капрал поліції, яка служила у поліції метрополітену.

Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

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Обстріл завдав удару по житловій, медичній, освітній, транспортній і торговельній інфраструктурі одразу у восьми районах столиці. В МВС зазначили, що кількість постраждалих може ще збільшитись.

"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків — поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги", — повідомив Клименко.

У постраждалих будинках поліція проводить поквартирні обходи, перевіряючи, чи ніхто не залишився без допомоги. На місцях влучань одразу були розгорнуті оперативні штаби. До ліквідації наслідків долучили близько 400 рятувальників та 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної й роботизованої техніки. Працюють піротехніки, верхолази та інші спеціалізовані підрозділи.

Поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки обстрілів як воєнний злочин, допомагають евакуйовувати мешканців.

Постраждалі кияни мають право на отримання допомоги

Як повідомили у пресслужбі КМДА, для мешканців Шевченківського та Подільського районів, які постраждали внаслідок атаки, відкрито штаби допомоги:

Шевченківський район:

школа №101, вул. Коперника, 8. Контактна особа: Ірина Піщанська (067 687 26 00)

спеціалізована школа №61, вул. Юрія Іллєнка, 39. Контактна особа: Тетяна Чечель (096 562 02 87)

Подільський район:

вул. Електриків, 28-Г (хол гуртожитку)

У цих пунктах постраждалі можуть:

подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн за програмою "Турбота. Назустріч киянам";

отримати компенсацію до 40 000 грн на оренду тимчасового житла;

оформити щомісячну допомогу у 20 000 грн до моменту відновлення житла (максимально на рік);

отримати консультацію щодо участі у програмі єВідновлення;

дізнатись актуальну інформацію про стан відновлювальних робіт.

Нагадаємо, в Києві тимчасово змінили графік та курс громадського транспорту.

За останніми даними, в столиці постраждало щонайменше 16 осіб.