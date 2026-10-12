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Главная Киев Киев не готов к зиме: Безуглая требует вызвать Кличко в Раду

Киев не готов к зиме: Безуглая требует вызвать Кличко в Раду

Ua ru
12 октября 2026 15:10
Безугла заявила о неготовности Киева к войне: в Раде не хватило голосов для вызова Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко/Telegram

Народный депутат Марьяна Безуглая предложила пригласить мэра Киева Виталия Кличко в Верховную Раду, чтобы заслушать его доклад о подготовке столицы к зиме в условиях военного времени. Она заявила, что парламент должен обсудить готовность города к возможным угрозам и заслушать объяснения городского головы. В то же время предложение Безуглой не нашло поддержки: за приглашение Кличко проголосовали лишь 124 народных депутата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в понедельник, 12 октября.

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Безуглая раскритиковала подготовку столицы к войне

Безуглая обратила внимание на ситуацию в Киеве и задала вопрос о том, почему парламент до сих пор не заслушал мэра.

"Меня удивляет, почему сегодня мы не говорили об этом, и о том, какова ситуация с мэром, с Кличко, и почему мы его до сих пор сюда не вызвали. Посмотрите, насколько столица готова к таким обстоятельствам, насколько она готова к войне после пяти лет (полномасштабной — ред.) войны", — сказала депутат.

Она также предложила сравнить готовность столицы с другими украинскими городами, в частности с Харьковом и Днепром. По словам Безуглой, вопрос не касается политической принадлежности мэра, а касается степени готовности Киева к военным вызовам.

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"Здесь вопрос даже не в том, какую политическую силу кто представляет, а в том, какой здесь «бедлам» царит в столице. Давайте вызовем мэра сюда и заслушаем его", — подчеркнула она.

Безуглая предложила пригласить Кличко в парламент на следующий день, в 12:00, и призвала депутатов поддержать эту инициативу.

Однако во время голосования предложение не набрало необходимого количества голосов. За приглашение мэра Киева в Верховную Раду проголосовали 124 народных депутата.

Как писали Новини.LIVE, мэр Киева Виталий Кличко на фоне усиления российских атак заявил, что столица оказалась в условиях, когда речь идет о выживании. Он посоветовал киевлянам, у которых есть такая возможность, временно переехать к родственникам или друзьям за пределы города. В то же время Кличко подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации столицы, ведь это соответствовало бы сценарию, к которому стремится Россия.

Также Новини.LIVE писали, что политический эксперт Евгений Прокопишин сравнил подходы мэров Киева и Харькова к управлению городами во время войны, раскритиковав Виталия Кличко за призывы уезжать из столицы. Он отметил, что, несмотря на близость к фронту и постоянные обстрелы, в Харькове продолжают работать бесплатный общественный транспорт и подземные школы, а уязвимым жителям предоставляют бесплатное питание. В свою очередь Игорь Терехов, по словам эксперта, приглашает людей возвращаться в Харьков, в частности переселенцев и перемещенный бизнес, тогда как киевские власти он призвал признать ошибки в подготовке города к кризисам.

Виталий Кличко Верховная Рада Киев Марьяна Безуглая зима
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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