Київ не може відмовитися від централізованого теплопостачання — названо причину

Повністю замінити централізовану систему теплопостачання Києва локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо. Вона є найбільшою в Європі і побудована колись під великі ТЕЦ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у середу, 10 лютого.

Система теплопостачання Києва побудована під великі ТЕЦ

"Зібрали сьогодні раду з енергетичної безпеки та стійкості Києва. До неї наразі увійшли фахівці, які працюють в сфері енергетики та ЖКГ і ті, які мають відповідний досвід в минулому. А також — науковці й експерти", — йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, на раді обговорили перспективи відновлення пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури міста та можливості впровадження альтернативних потужностей в окремих мікрорайонах.

"Повністю замінити систему централізованого опалення столиці (найбільшу в Європі і побудовану колись під великі ТЕЦ) на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо. На цьому акцентували всі експерти та фахівці", — зазначив він.

Водночас мер зазначив, що розвитку когенерації є однозначно важливим для потреб міста. Тому впроваджувати альтернативні технології будуть паралельно з модернізацією і захистом централізованої системи теплопостачання.

"Наразі домовилися залучити також профільні наукові інститути до оперативного розроблення чіткої дорожньої карти стабілізації критичної енергоситуації в столиці в умовах воєнного стану та масованих атак ворога. Та стратегічного плану з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці. Зокрема, будуть сформульовані й пропозиції щодо того, яка допомога необхідна від держави", — додав він.

