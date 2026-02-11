Відео
Головна Київ Київ не може перейти на локальні джерела тепла — Кличко пояснив

Київ не може перейти на локальні джерела тепла — Кличко пояснив

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 15:53
Київ не може відмовитися від централізованого теплопостачання — названо причину
Дарницька ТЕЦ після атаки РФ. Фото: Віталій Кличко

Повністю замінити централізовану систему теплопостачання Києва локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо. Вона є найбільшою в Європі і побудована колись під великі ТЕЦ. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у середу, 10 лютого.

Читайте також:
кличко
Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Система теплопостачання Києва побудована під великі ТЕЦ

"Зібрали сьогодні раду з енергетичної безпеки та стійкості Києва. До неї наразі увійшли фахівці, які працюють в сфері енергетики та ЖКГ і ті, які мають відповідний досвід в минулому. А також — науковці й експерти", — йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, на раді обговорили перспективи відновлення пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури міста та можливості впровадження альтернативних потужностей в окремих мікрорайонах.

"Повністю замінити систему централізованого опалення столиці (найбільшу в Європі і побудовану колись під великі ТЕЦ) на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо. На цьому акцентували всі експерти та фахівці", — зазначив він.

Водночас мер зазначив, що розвитку когенерації є однозначно важливим для потреб міста. Тому впроваджувати альтернативні технології будуть паралельно з модернізацією і захистом централізованої системи теплопостачання.

"Наразі домовилися залучити також профільні наукові інститути до оперативного розроблення чіткої дорожньої карти стабілізації критичної енергоситуації в столиці в умовах воєнного стану та масованих атак ворога. Та стратегічного плану з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці. Зокрема, будуть сформульовані й пропозиції щодо того, яка допомога необхідна від держави", — додав він.

Нагадаємо, 10 лютого Київрада ухвалила рішення, яким допоможе жителям столиці купити генератори.

Також в Києві з’явиться некомерційне підприємства "Служба енергетичної безпеки".

Віталій Кличко Київ тепломережа теплопостачання блекаут
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
