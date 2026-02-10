Відео
Головна Київ У Києві з'явиться Служба енергетичної безпеки — що відомо

У Києві з'явиться Служба енергетичної безпеки — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 17:21
Служба енергетичної безпеки контролюватиме генератори в Києві — рішення Київради
Працівники ДСНС заправляють генератор. Фото: ДСНС

У Києві створять некомерційне підприємства "Служба енергетичної безпеки". Його сформують шляхом реорганізації одного з комунальних підприємств.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання Київради у вівторок, 10 лютого.

Читайте також:

Служба енергетичної безпеки матиме парк автономних джерел живлення

Нова підприємство відповідатиме за резервне енергоживлення столиці. "За" проголосували 68 депутатів.

Основу для нової служби становитиме підприємство, що раніше працювало у сфері водопостачання. Створення структури не вимагатиме додаткового фінансування з міського бюджету.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що Служба енергетичної безпеки матиме парк автономних джерел живлення, контролюватиме їхню експлуатацію та розгортатиме генератори на об’єктах, що залишилися без електропостачання.

"Наприклад, приходять генератори до нас без оснащення, без підключення, без вимикачів, без кабелю, навіть без паливних баків. Їх треба спочатку довести до пуття, зробити так, щоб він міг працювати, а потім за ним наглядати", — зазначив посадовець.

Крім того, служба вестиме облік генераторів, забезпечуватиме зберігання і технічну готовність, а також оперативно встановлюватиме обладнання там, де об’єкти залишилися без електроенергії.

"У нас зараз не існує логістичної функції. Генератори вагою декілька тонн. Перевезти їх з місця на місце — це проблема", — додав Пантелеєв.

Нагадаємо, що у столиці є будинки, у яких відсутнє тепло понад 30 днів.

Також ми повідомляли, що за пошкоджені внаслідок морозу батареї можна отримати компенсацію.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
