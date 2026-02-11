Киев не может отказаться от централизованного теплоснабжения — названа причина

Дарницкая ТЭЦ после атаки РФ. Фото: Виталий Кличко

Полностью заменить централизованную систему теплоснабжения Киева локальными источниками тепла или когенерационными установками невозможно. Она является крупнейшей в Европе и построена когда-то под большие ТЭЦ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в среду, 10 февраля.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Система теплоснабжения Киева построена под большие ТЭЦ

"Собрали сегодня совет по энергетической безопасности и устойчивости Киева. В него сейчас вошли специалисты, работающие в сфере энергетики и ЖКХ и те, которые имеют соответствующий опыт в прошлом. А также — ученые и эксперты", — говорится в сообщении.

По словам Кличко, на совете обсудили перспективы восстановления поврежденных объектов критической инфраструктуры города и возможности внедрения альтернативных мощностей в отдельных микрорайонах.

"Полностью заменить систему централизованного отопления столицы (крупнейшую в Европе и построенную когда-то под большие ТЭЦ) на теплообеспечение локальными источниками тепла или когенерационными установками невозможно. На этом акцентировали все эксперты и специалисты", — отметил он.

В то же время мэр отметил, что развитие когенерации является однозначно важным для нужд города. Поэтому внедрять альтернативные технологии будут параллельно с модернизацией и защитой централизованной системы теплоснабжения.

"Сейчас договорились привлечь также профильные научные институты к оперативной разработке четкой дорожной карты стабилизации критической энергоситуации в столице в условиях военного положения и массированных атак врага. И стратегического плана по будущему энергообеспечению и теплоснабжению столицы. В частности, будут сформулированы и предложения относительно того, какая помощь необходима от государства", — добавил он.

Напомним, 10 февраля Киевсовет принял решение, которым поможет жителям столицы купить генераторы.

Также в Киеве появится некоммерческое предприятия "Служба энергетической безопасности".