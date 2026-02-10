Київ допоможе будинкам купити генератори — хто може отримати кошти

Пункт обігріву біля багатоповерхівки. Фото: Юлія Свириденко / Telegram

У столиці запроваджують програму підтримки багатоквартирних будинків для закупівлі генераторів. Відповідне рішення Київська міська рада ухвалила 10 лютого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання Київради у вівторок, 10 лютого.

Хто може отримати кошти на генератори

Йдеться про надання цільових безвідсоткових позик на час воєнного стану та ще протягом пів року після його завершення. Кошти виділятимуть із ресурсу КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва".

Ініціативу підтримали 73 депутати.

За словами голови постійної комісії з питань ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу Олександра Бродського, через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру місто регулярно стикається з перебоями в роботі систем водо-, тепло- та електропостачання.

"Коли в будинку немає генератора, кожне тривале відключення світла швидко перетворюється на кризу: зупиняються ліфти, не працюють насоси й теплові пункти. Найболючіше це б’є по людях у сильні морози", — наголосив він.

Зазначається, що значна частина будинків — зокрема ті, якими управляють ОСББ, ЖБК чи кооперативи — не мають достатніх фінансових можливостей, щоб оперативно придбати автономні джерела живлення. Саме тому місто пропонує механізм швидкого фінансування через безпроцентні позики.

Програма передбачає надання коштів виключно на купівлю генераторів. Скористатися нею зможуть ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, інші кооперативи та співвласники будинків без створених об’єднань — через управителів.

Позика надаватиметься строком до одного року, без нарахування відсотків і без додаткових комісій. Максимальна сума фінансування — до одного мільйона гривень на один будинок.

Нагадаємо, у Києві створять Службу енергетичної безпеки.

Також кияни отримають компенсації за наслідки блекаутів.