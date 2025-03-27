Чому у Києві неможливо вирішити проблему з паркуванням

Київ не зможе впоратися з проблемами паркування, — Андріюк
У Києві існує велика проблема з місцями для паркування автомобільного транспорту. Водночас навіть у випадку додаткових місць місто не здатне вирішити проблему з порушеннями.
Про це заявив автор проєкту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк в ефірі "Київського часу".
Паркомісця у Києві
"У Києві, наприклад, якщо завтра набудують мільйон паркомісць, люди все одно будуть порушувати. Тому що є велика кількість людей, які просто звикли настільки та не будуть ходити", — зазначив Андріюк.
На його думку, ці водії будуть паркуватися на місцях для людей з інвалідністю, прямо під дверима, тому що нема ланцюга покарання для них. Експерт зауважив, що перший ланцюг — штраф, а коли така людина матиме 23 штрафних бали, то буде розуміти, що наступного разу в неї відберуть посвідчення на рік і вона буде без транспорту.
"А якщо їздити без прав, то буде кримінальна відповідальність", — додав Андріюк.
Раніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Києві посилять контроль за паркуванням у дворах через ускладнення заїзду спецтранспорту під час атак РФ.
Зокрема, така ситуація сталася під час нещодавньої атаки російського дрона у Дніпровському районі Києва, де пожежники довго не могли проїхати у двір через запарковані авто.
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