Чому у Києві неможливо вирішити проблему з паркуванням

Костянтин Андріюк. Фото: Новини.LIVE

У Києві існує велика проблема з місцями для паркування автомобільного транспорту. Водночас навіть у випадку додаткових місць місто не здатне вирішити проблему з порушеннями.

Про це заявив автор проєкту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк в ефірі "Київського часу".

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Паркомісця у Києві

"У Києві, наприклад, якщо завтра набудують мільйон паркомісць, люди все одно будуть порушувати. Тому що є велика кількість людей, які просто звикли настільки та не будуть ходити", — зазначив Андріюк.

На його думку, ці водії будуть паркуватися на місцях для людей з інвалідністю, прямо під дверима, тому що нема ланцюга покарання для них. Експерт зауважив, що перший ланцюг — штраф, а коли така людина матиме 23 штрафних бали, то буде розуміти, що наступного разу в неї відберуть посвідчення на рік і вона буде без транспорту.

"А якщо їздити без прав, то буде кримінальна відповідальність", — додав Андріюк.

Раніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Києві посилять контроль за паркуванням у дворах через ускладнення заїзду спецтранспорту під час атак РФ.

Зокрема, така ситуація сталася під час нещодавньої атаки російського дрона у Дніпровському районі Києва, де пожежники довго не могли проїхати у двір через запарковані авто.