Через масове паркування у київських дворах рятувальники пожежники втрачають шанси на порятунок людей

Пожежники розкладають спеціальне обладнання. Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

Для того, щоб швидко рятувати людей з пожежі рятувальникам ДСНС треба місце біля підїздів житлових будинків. Проте через хаотичне паркування у висотках вогнеборцям часто неможливо дістатись до місця події, що може коштувати життю постраждалим. Так сталось у Дніпровському районі Києва, де після атаки російського дрона пожежники довго не могли проїхати у двір через запарковані авто.

Про трагедію розповіли журналісти Новини.LIVE Олександр Саюн та Ірина Доля для етеру "Київського часу".

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Як хаотичне паркування впливає на порятунок киян

Під час нічної атаки росіян у Дніпровському районі Києва загинула жінка — вогонь охопив її квартиру. І самі працівники ДСНС і місцеві мешканці стверджують, що рятувальники прибули дуже швидко, але довго не змогли проїхати двором, який був заставлений машинами.

Крім того, пожежникам треба місце, щоб вивантажити та розкласти рятувальне обладнання. Дуже часто автівки припарковані прямо під входом у під'їзд і якщо пожежна машина навіть дісталась до місця, то у пожежників виникають проблеми з тим, щоб задіяти своє обладнання.

І це не перший такий випадок у столиці. Подібне трапилось у Подільському районі, де пожежні машини не змогли заїхати у двір багатоповерхівки, тому довелося використовувати внутрішні гідранти. Мешканці скаржаться, що у дворах немає місця ані для рятувальників, ані для швидкої.

За словами надзвичайників, у деякі житлові комплекси спецтехніка взагалі не може дістатися. Втрата часу в таких критичних ситуаціях може коштувати життя.

Як відреагувала київська влада

Після цих трагедій у Києві обіцяють посилити контроль за паркуванням у дворах. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, 24 березня.

Повідомлення начальника КМВА Тимура Ткаченка. Фото: Скриншот

"Водночас прошу киян сприяти тому, щоб двори були в повній доступності для роботи екстрених служб. Не запарковуйте двори, повідомляйте про покинуті авто чи транспортні засоби, які перегороджують проїзди", — підсумував посадовець.

Раніше у Києві заборонили евакуацію автомобілів під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що у Києві почали систематично перевіряти та контролювали дотримання правил паркування.