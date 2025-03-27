Почему в Киеве невозможно решить проблему с парковкой

Константин Андриюк. Фото: Новини.LIVE

В Киеве существует большая проблема с местами для парковки автомобильного транспорта. В то же время даже в случае дополнительных мест город не способен решить проблему с нарушениями.

Об этом заявил автор проекта "ЗупиниЛося" Константин Андриюк в эфире "Київського часу".

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Паркоместа в Киеве

"В Киеве, например, если завтра построят миллион паркомест, люди все равно будут нарушать. Потому что есть большое количество людей, которые просто привыкли настолько и не будут ходить", — отметил Андриюк.

По его мнению, эти водители будут парковаться на местах для людей с инвалидностью, прямо под дверью, потому что нет цепочки наказания для них. Эксперт отметил, что первая цепь — штраф, а когда такой человек будет иметь 23 штрафных балла, то будет понимать, что в следующий раз у него отберут удостоверение на год и он будет без транспорта.

"А если ездить без прав, то будет уголовная ответственность", — добавил Андриюк.

Ранее председатель КГГА Тимур Ткаченко сообщил, что в Киеве усилят контроль за парковкой во дворах из-за осложнения заезда спецтранспорта во время атак РФ.

В частности, такая ситуация произошла во время недавней атаки российского дрона в Днепровском районе Киева, где пожарные долго не могли проехать во двор из-за запаркованных авто.