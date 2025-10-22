Атака на Київ 22 жовтня — в ДСНС показали нічні кадри наслідків

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Київ

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки, яку ворог здійснив по Києву вночі та вранці 22 жовтня. Унаслідок комбінованого удару загинули двоє людей та виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Київщини.

Найбільших руйнувань зазнав Дніпровський район. Там ворожа ракета влучила у житлову шістнадцятиповерхівку, де загоряння сталося на рівні шостого поверху. Вогнеборці врятували десятьох мешканців, вивівши їх на свіже повітря. Під час розбору завалів було знайдено тіла двох загиблих. Пожежу вдалося повністю загасити.

Обстріли Києва. Фото: ДСНС Києва

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Києва

У Дарницькому районі внаслідок влучання безпілотника виникла масштабна пожежа у сімнадцятиповерховому будинку — з 11 по 16 поверхи.

Рятувальники оперативно локалізували вогонь і врятували 15 людей, серед них двоє дітей. Крім того, за іншою адресою в цьому ж районі загорілася двоповерхова нежитлова будівля, пожежу також вдалося локалізувати.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Києва

У Деснянському районі вибухова хвиля пошкодила фасад десятиповерхового будинку. У дворі спалахнув автомобіль, а також було пошкоджено газову трубу. Пожежу ліквідовано, рятувальники евакуювали 20 мешканців.

Рятувальники ДСНС на місці виклику. Фото: ДСНС Києва

На Печерську безпілотник влучив у верхні поверхи 25-поверхівки — пошкодження зафіксовано на 21-му поверсі. Загоряння, що виникло після удару, ліквідували ще до прибуття пожежних підрозділів.

Наразі інформація про кількість потерпілих уточнюється. Рятувальники продовжують роботи на місцях влучань, а комунальні служби усувають наслідки руйнувань.

Нагадаємо, у Києві також пролунала серія потужних вибухів вранці, 22 жовтня, через наліт безпілотників та ракет.

Тим часом на Чернігівщині виникли серйозні проблеми з електропостачанням внаслідок обстрілів по об'єктах критичної інфраструктури.