Главная Киев Киев охватили пожары — в ГСЧС показали последствия атаки

Киев охватили пожары — в ГСЧС показали последствия атаки

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 07:51
обновлено: 07:49
Атака на Киев 22 октября — в ГСЧС показали ночные кадры последствий
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Киев

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки, которую враг совершил по Киеву ночью и утром 22 октября. В результате комбинированного удара погибли два человека и возникли масштабные пожары.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

Читайте также:

Фото последствий атаки России по Киеву 22 октября

Наибольшие разрушения претерпел Днепровский район. Там вражеская ракета попала в жилую шестнадцатиэтажку, где возгорание произошло на уровне шестого этажа. Пожарные спасли десять жителей, выведя их на свежий воздух. Во время разбора завалов были найдены тела двух погибших. Пожар удалось полностью потушить.

Атака Києва 22 жовтня
Обстрелы Киева. Фото: ГСЧС Киева
Обстріли Києва 22 жовтня
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Киева

В Дарницком районе в результате попадания беспилотника возник масштабный пожар в семнадцатиэтажном доме — с 11 по 16 этажи.

Спасатели оперативно локализовали огонь и спасли 15 человек, среди них двое детей. Кроме того, по другому адресу в этом же районе загорелось двухэтажное нежилое здание, пожар также удалось локализовать.

Вибухи Київ 22 жовтня
Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Киева

В Деснянском районе взрывная волна повредила фасад десятиэтажного дома. Во дворе загорелся автомобиль, а также была повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован, спасатели эвакуировали 20 жителей.

Обстріли Київ
Спасатели ГСЧС на месте вызова. Фото: ГСЧС Киева

На Печерске беспилотник попал в верхние этажи 25-этажки - повреждения зафиксированы на 21-м этаже. Возгорание, возникшее после удара, ликвидировали еще до прибытия пожарных подразделений.

Сейчас информация о количестве пострадавших уточняется. Спасатели продолжают работы на местах попаданий, а коммунальные службы устраняют последствия разрушений.

Напомним, в Киеве также прозвучала серия мощных взрывов утром, 22 октября, из-за налета беспилотников и ракет.

Тем временем на Черниговщине возникли серьезные проблемы с электроснабжением в результате обстрелов по объектам критической инфраструктуры.

Киев пожар ГСЧС взрыв обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
