Люди на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 29 листопада, у Києві та Київській області температура повітря навіть удень не підніметься вище нуля. За прогнозом синоптиків, найхолодніше буде вночі за межами столиці, де стовпчики термометрів можуть опуститися до десяти градусів морозу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди у Києві. Скриншот: УкрГМЦ

Прогноз погоди на Київщині 29 листопада

У Київській області протягом доби очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-східним, швидкістю 5–10 м/с.

Вдень температура повітря в області становитиме від 0 до −5 °C.

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У столиці також буде сухо та морозно. Синоптики прогнозують дещо вищу температуру повітря, ніж в області.

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"У Києві вночі від −6 до −4 °C, вдень від −3 до −1 °C", — йдеться у прогнозі.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Києві триває підготовка головної новорічної ялинки країни на Софійській площі. Завдяки волонтерам роботи вдалося пришвидшити. До розгортання гірлянд приступили на два дні раніше запланованого терміну.

Також ми інформували про те, що у столиці внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Фахівці з'ясовують масштаби пошкоджень. В окремих районах Києва можливі перебої зі світлом та водою.