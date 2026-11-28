Люди на улицах города. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 ноября, в Киеве и Киевской области температура воздуха даже днём не поднимется выше нуля. По прогнозу синоптиков, холоднее всего будет ночью за пределами столицы, где столбики термометров могут опуститься до десяти градусов мороза.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды в Киеве. Скриншот: УкрГМЦ

Прогноз погоды в Киевской области 29 ноября

В Киевской области в течение суток ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет северо-восточным, со скоростью 5–10 м/с.

Днём температура воздуха в области составит от 0 до −5 °C.

Какая будет погода в Киеве завтра

В столице также будет сухо и морозно. Синоптики прогнозируют несколько более высокую температуру воздуха, чем в области.

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"В Киеве ночью от -6 до -4 °C, днем ​​от -3 до -1 °C", — говорится в прогнозе.

Последние новости Киевской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве продолжается подготовка главной новогодней елки страны на Софийской площади. Благодаря волонтерам работы удалось ускорить. К развешиванию гирлянд приступили на два дня раньше запланированного срока.

Также мы сообщали о том, что в столице в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Специалисты выясняют масштабы повреждений. В отдельных районах Киева возможны перебои с электричеством и водой.