Кличко: у Києві пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
У Києві зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень, а в деяких районах міста можуть виникнути перебої з електро- та водопостачанням.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.
Що відомо про атаку на столицю
Напередодні влучання очільник КМВА повідомив про атаку безпілотників на столицю. Він закликав перебувати містян у безпечних місцях.
За словами Кличка, спеціалісти встановлюють ступінь пошкодження об’єкта.
Через російську атаку у деяких районах столиці можуть виникнути перебої з наданням комунальних послуг. Це може вплинути на звичний побут мешканців і роботу міської інфраструктури.
Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок російської атаки на Білу Церкву виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Вогонь охопив шість гаражів, а вибухова хвиля пошкодила вікна у шести сусідніх багатоповерхівках. Рятувальники ліквідували займання.
Раніше ми писали, що електропостачання Києва забезпечують підстанції, розташовані навколо столиці. За словами колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, у разі масованого удару по цих об’єктах відновлення їхньої роботи може потребувати від одного до двох тижнів.