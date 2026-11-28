Віталій Кличко, пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Києва, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У Києві зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень, а в деяких районах міста можуть виникнути перебої з електро- та водопостачанням.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про атаку на столицю

Напередодні влучання очільник КМВА повідомив про атаку безпілотників на столицю. Він закликав перебувати містян у безпечних місцях.

Повідомлення Кличка. Фото: скриншот

За словами Кличка, спеціалісти встановлюють ступінь пошкодження об’єкта.

Через російську атаку у деяких районах столиці можуть виникнути перебої з наданням комунальних послуг. Це може вплинути на звичний побут мешканців і роботу міської інфраструктури.

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Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок російської атаки на Білу Церкву виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Вогонь охопив шість гаражів, а вибухова хвиля пошкодила вікна у шести сусідніх багатоповерхівках. Рятувальники ліквідували займання.

Раніше ми писали, що електропостачання Києва забезпечують підстанції, розташовані навколо столиці. За словами колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, у разі масованого удару по цих об’єктах відновлення їхньої роботи може потребувати від одного до двох тижнів.