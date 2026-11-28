Монтаж ялинки на Софійській площі у Києві. Фото: Анна Сірик/ Новини.LIVE

У Києві продовжують встановлювати головну новорічну ялинку країни на Софійській площі. Завдяки допомозі волонтерів монтажні роботи просуваються швидше, ніж планували. Зокрема, гірлянди почали розгортати в суботу, 28 листопада, хоча спочатку це мали зробити 30 листопада.

Про це журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів організатор встановлення ялинки Ігор Добруцький.

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Кияни допомагають встановлювати ялинку на Софійській площі. Фото: Анна Сірик/ Новини.LIVE

Волонтери прискорили встановлення головної ялинки у Києві

За словами Ігоря Добруцького, до монтажу ялинки долучилося багато людей, серед них і діти, які допомагають розгортати гірлянди. Саме завдяки їхній участі вдалося виконати запланований на два дні обсяг робіт за один день.

На каркас святкового дерева вже встановлюють гілки, згодом його прикрасять гірляндами. Цьогоріч ялинка буде жовтого кольору.

Кияни розвішують гірлянди на ялинці. Фото: Анна Сірик/ Новини.LIVE

"Йдемо з випередженням на один день. Вчора було волонтерів стільки, що те, що ми запланували зробити за два дні, то зробили за день. І по плану ми мали гірлянди мотати в понеділок, а вже сьогодні мотаємо. Тому до понеділка каркас буде готовий і почнемо вже оздоблення всередині. Це вже будуть робити виключно наші декоратори, тому там вже така більш творча робота. Три дні нам вистачить, щоб все зробити.

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Скільки сьогодні було дітей, і кожен хоче розгорнути свою гірлянду. Ви уявляєте? Кожен дотичний до того, щоб Різдво принесло радість всім людям", — зазначив організатор встановлення ялинки Ігор Добруцький.

Монтаж ялинки у Києві на Софійській площі. Фото: Анна Сірик/ Новини.LIVE

Для 16-метрової ялинки використали близько трьох тисяч гілок і три кілометри гірлянд. Усередину конструкції можна буде потрапити через арку. Там декоратори облаштують різдвяний простір із різнокольоровими іграшками.

Засвітити головну ялинку країни планують 6 грудня, у День святого Миколая.

Люди прикрашають ялинку у Києві. Фото: Анна Сірик/ Новини.LIVE

Також Ігор Добруцький розповів про плани щодо оформлення ялинки в наступні роки. За його словами, організатори хочуть повернутися до попереднього формату, коли конструкція була значно вищою, а на Софійську площу приходили сотні тисяч людей:

"Наступні роки ми повернемося до того формату, який у нас був: 31 метр, 33 метри, де сотні тисяч людей приходили до нас в гості й під цим зоряним небом відпочивали".

Ялинка на Софійській площі у Києві. Фото: Анна Сірик/ Новини.LIVE

Окремо організатор зазначив, що встановлення ялинки не фінансують із міського та державного бюджетів. Основні матеріали використали із запасів "Добропарку", а додатково придбали лише частину світлодіодів для гірлянд усередині конструкції. Пальне та генератор допомагають забезпечувати небайдужі люди.

Новини Києва

Новини.LIVE інформували, що 28 листопада 2026 року у Києві внаслідок російської атаки зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі фахівці встановлюють масштаби та ступінь пошкоджень. У деяких районах столиці можливі перебої з електро- та водопостачанням, повідомив мер Віталій Кличко.

Також ми писали, що Київ може залишитися без електроенергії на один-два тижні в разі масованого російського удару по підстанціях, які забезпечують столицю світлом. Тривалість відключень залежатиме від масштабів пошкоджень, наявності обладнання та часу, необхідного для ремонту. Водночас такі тривалі знеструмлення можуть мати локальний характер, зазначив колишній міністр енергетики Іван Плачков.