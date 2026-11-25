Люди йдуть засніженим містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 26 листопада, у Києві та області очікується прохолодна погода. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями та без істотних опадів. Уночі температура повітря в регіоні опуститься до -6 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода у Києві та області 26 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, у четвер на Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, його швидкість становитиме 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -1…-6 °C. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від -2…+3 °C.

У Києві нічна температура становитиме -1…-3 °C. Вдень повітря прогріється приблизно до 0 °C.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини Києва

Новини.LIVE інформували, що народна депутатка Оксана Савчук заявила, що Києву бракує коштів для облаштування понтонних переправ через Дніпро як альтернативи мостам. За її словами, фінансування у розмірі 1-2 млрд гривень недостатньо для реалізації такого проєкту. Роботи також ускладнюють погодні умови та необхідність облаштування насипних під'їздів з обох берегів річки.

Також ми писали, що у київському метро до 27 листопада включно транслюватимуть фрагмент опери Дмитра Бортнянського "Креонт". Музичний запис звучатиме у вечірній час на ескалаторах 16 станцій столичної підземки. Ініціативу приурочили до 250-річчя прем'єри твору, яка відбулася у Венеції 26 листопада 1776 року.