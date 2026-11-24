Люди йдуть в метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У київському метро пасажири зможуть почути фрагмент першої опери композитора Дмитра Бортнянського. Аудіозапис транслюватимуть на ескалаторах 16 станцій підземки до 27 листопада включно. Проєкт присвятили 250-річчю прем'єри опери "Креонт".

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Яку оперу транслюватимуть у київському метро

Відсьогодні, 24 листопада, на ескалаторах 16 станцій Київського метрополітену звучатиме фрагмент опери "Креонт" українського та європейського композитора Дмитра Бортнянського. Аудіозапис транслюватимуть у вечірній час до 27 листопада включно.

Ініціативу присвятили 250-й річниці прем'єри твору, яка відбулася 26 листопада 1776 року у Венеції. Постановка мала значний успіх, а оперу планували представляти на інших європейських сценах. Однак згодом нотний запис втратили, і майже 250 років твір вважався зниклим.

Знайти ноти вдалося в архівах бібліотеки Ажуда в Лісабоні. У 2023 році команда українських митців на чолі з диригентом, народним артистом України та Артистом ЮНЕСКО в ім'я миру Германом Макаренком відродила оперу. Це відбулося в межах проєкту "Повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського "Креонт"".

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Прем'єру відродженого твору провели за підтримки Міністерства закордонних справ України, профільного комітету Верховної Ради України та під патронатом ЮНЕСКО.

Герман Макаренко наголошує, що "Креонт" є унікальною сторінкою української музичної спадщини та символом свободи, демократії й національної ідентичності.

На яких станціях метро звучатиме опера Бортнянського

Аудіозапис транслюватимуть увечері на ескалаторах 16 станцій київського метро. Фрагмент опери "Креонт" можна буде почути на таких станціях:

Арсенальна;

Вокзальна;

Звіринецька;

Золоті ворота;

Кловська;

Лук'янівська;

Майдан Незалежності;

Палац спорту;

Печерська;

Площа Українських Героїв;

Політехнічний інститут;

Сирець;

Театральна;

Університет;

Хрещатик;

Шулявська.

Скриншот повідомлення КМДА/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Києві завершили будівництво одного з тунелів майбутньої ділянки метро на Виноградар під проспектом Європейського Союзу. Станом на 24 листопада будівельники виконали близько 80% запланованих робіт, триває перенесення інженерних мереж та відновлення дорожнього покриття. В Autostrada заявили, що планують до Різдва відновити рух транспорту проспектом Європейського Союзу.

Також ми писали, що у Києві з 5 грудня розпочнуть роботу офіційні ялинкові ярмарки, де продаватимуть хвойні дерева та новорічні прикраси. Торговельні майданчики облаштують більш ніж за 140 адресами в усіх районах столиці, а працюватимуть вони до 31 грудня включно. У КМДА також нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки та під час повітряної тривоги прямувати до найближчого укриття.