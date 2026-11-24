У Києві в метро звучатиме опера Бортнянського: список станцій
У київському метро пасажири зможуть почути фрагмент першої опери композитора Дмитра Бортнянського. Аудіозапис транслюватимуть на ескалаторах 16 станцій підземки до 27 листопада включно. Проєкт присвятили 250-річчю прем'єри опери "Креонт".
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Яку оперу транслюватимуть у київському метро
Відсьогодні, 24 листопада, на ескалаторах 16 станцій Київського метрополітену звучатиме фрагмент опери "Креонт" українського та європейського композитора Дмитра Бортнянського. Аудіозапис транслюватимуть у вечірній час до 27 листопада включно.
Ініціативу присвятили 250-й річниці прем'єри твору, яка відбулася 26 листопада 1776 року у Венеції. Постановка мала значний успіх, а оперу планували представляти на інших європейських сценах. Однак згодом нотний запис втратили, і майже 250 років твір вважався зниклим.
Знайти ноти вдалося в архівах бібліотеки Ажуда в Лісабоні. У 2023 році команда українських митців на чолі з диригентом, народним артистом України та Артистом ЮНЕСКО в ім'я миру Германом Макаренком відродила оперу. Це відбулося в межах проєкту "Повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського "Креонт"".
Прем'єру відродженого твору провели за підтримки Міністерства закордонних справ України, профільного комітету Верховної Ради України та під патронатом ЮНЕСКО.
Герман Макаренко наголошує, що "Креонт" є унікальною сторінкою української музичної спадщини та символом свободи, демократії й національної ідентичності.
На яких станціях метро звучатиме опера Бортнянського
Аудіозапис транслюватимуть увечері на ескалаторах 16 станцій київського метро. Фрагмент опери "Креонт" можна буде почути на таких станціях:
- Арсенальна;
- Вокзальна;
- Звіринецька;
- Золоті ворота;
- Кловська;
- Лук'янівська;
- Майдан Незалежності;
- Палац спорту;
- Печерська;
- Площа Українських Героїв;
- Політехнічний інститут;
- Сирець;
- Театральна;
- Університет;
- Хрещатик;
- Шулявська.
Новини.LIVE інформували, що у Києві завершили будівництво одного з тунелів майбутньої ділянки метро на Виноградар під проспектом Європейського Союзу. Станом на 24 листопада будівельники виконали близько 80% запланованих робіт, триває перенесення інженерних мереж та відновлення дорожнього покриття. В Autostrada заявили, що планують до Різдва відновити рух транспорту проспектом Європейського Союзу.
Також ми писали, що у Києві з 5 грудня розпочнуть роботу офіційні ялинкові ярмарки, де продаватимуть хвойні дерева та новорічні прикраси. Торговельні майданчики облаштують більш ніж за 140 адресами в усіх районах столиці, а працюватимуть вони до 31 грудня включно. У КМДА також нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки та під час повітряної тривоги прямувати до найближчого укриття.