Люди идут по заснеженному городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 26 ноября, в Киеве и области ожидается прохладная погода. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и без значительных осадков. Ночью температура воздуха в регионе опустится до -6 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какая будет погода в Киеве и области 26 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, в четверг в Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ожидается северо-западный ветер, его скорость составит 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -1…-6 °C. В дневные часы столбики термометров будут показывать от -2…+3 °C.

В Киеве ночная температура составит -1…-3 °C. Днём воздух прогреется примерно до 0 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Оксана Савчук заявила, что Киеву не хватает средств для обустройства понтонных переправ через Днепр в качестве альтернативы мостам. По её словам, финансирования в размере 1-2 млрд гривен недостаточно для реализации такого проекта. Работы также затрудняют погодные условия и необходимость обустройства насыпных подъездов с обоих берегов реки.

Также мы писали, что в киевском метро до 27 ноября включительно будет транслироваться фрагмент оперы Дмитрия Бортнянского "Креонт". Музыкальная запись будет звучать в вечернее время на эскалаторах 16 станций столичной подземки. Инициатива приурочена к 250-летию премьеры произведения, которая состоялась в Венеции 26 ноября 1776 года.