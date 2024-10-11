Фото осіннього Києва в тумані — фоторепортаж Новини.LIVE

Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві сьогодні, 11 жовтня, мешканці могли спостерігати густий туман. Імла оповила столицю, зробивши краєвиди загадковими та дещо містичним.

Новини.LIVE покаже, який вигляд мав Київ у тумані сьогодні вранці.

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Київ у тумані

Зазначимо, що про погодну небезпеку синоптики попередили ще вранці. Зокрема, в Укргідрометцентрі заявили, що у Києві буде туман I рівня небезпеки.

Туман у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Імла вранці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Будинки ледь видно через туман. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київ у тумані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Краєвиди Києва у тумані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вид на Дніпро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Туман накрив Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, синоптики прогнозують сьогодні у Києві теплу та суху погоду без опадів.