Фото осіннього Києва в тумані — фоторепортаж Новини.LIVE

Київ оповив густий туман — фоторепортаж столиці в імлі
11 жовтня 2024 12:11
Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
У Києві сьогодні, 11 жовтня, мешканці могли спостерігати густий туман. Імла оповила столицю, зробивши краєвиди загадковими та дещо містичним.
Новини.LIVE покаже, який вигляд мав Київ у тумані сьогодні вранці.
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Зазначимо, що про погодну небезпеку синоптики попередили ще вранці. Зокрема, в Укргідрометцентрі заявили, що у Києві буде туман I рівня небезпеки.
Нагадаємо, синоптики прогнозують сьогодні у Києві теплу та суху погоду без опадів.
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