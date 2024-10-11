Фото осеннего Киева в тумане — фоторепортаж Новини.LIVE

Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве сегодня, 11 октября, люди могли наблюдать густой туман. Мгла окутала столицу, сделав пейзажи загадочными и несколько мистическими.

Новини.LIVE покажет, как выглядел Киев в тумане сегодня утром.

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Киев в тумане

Отметим, что о погодной опасности синоптики предупредили еще утром. В частности, в Укргидрометцентре заявили, что в Киеве будет туман I уровня опасности.

Туман в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Туман утром. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дома едва видны из-за тумана. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киев в тумане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пейзажи Киева в тумане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Вид на Днепр. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Туман накрыл Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, синоптики прогнозируют сегодня в Киеве теплую и сухую погоду без осадков.