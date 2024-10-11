Фото осеннего Киева в тумане — фоторепортаж Новини.LIVE

Киев окутал густой туман — фоторепортаж столицы во мгле
11 октября 2024 12:11
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
В Киеве сегодня, 11 октября, люди могли наблюдать густой туман. Мгла окутала столицу, сделав пейзажи загадочными и несколько мистическими.
Новини.LIVE покажет, как выглядел Киев в тумане сегодня утром.
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Отметим, что о погодной опасности синоптики предупредили еще утром. В частности, в Укргидрометцентре заявили, что в Киеве будет туман I уровня опасности.
Напомним, синоптики прогнозируют сегодня в Киеве теплую и сухую погоду без осадков.
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