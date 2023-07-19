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Київ отримає від Братислави 25 міських автобусів

19 липня 2023 11:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Київ отримає від Братислави 25 міських автобусів
Громадський транспорт у Братиславі. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Влада Братислави вирішила передати Києву 25 міських автобусів. Крім цього, також буде налагоджено роботу щодо реабілітаційного центру для військових.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

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"Найближчим часом  Братислава передасть Києву 25 міських  автобусів у якості допомоги. Зараз їх готують до відправки", — сказав Кличко.

Він також повідомив про те, що міста домовилися про подальшу допомогу Братислави у налагодженні роботи реабілітаційного центру для військових, який створює Київ.

 

Мер Братислави Матеуш Валло та київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко

"Матеуш Валло запропонував допомогу в залученні світових фахівців з консалтингу у відновленні інфраструктури, розвитку транспортної системи", — каже Кличко.

 

Мер Братислави Матеуш Валло та київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, Братислава є столицею Словаччини і за час повномасштабного вторгнення прийняла загалом понад 100 000 українських біженців.

Раніше ми писали, київська влада заявляла, що мінімальна вартість проїзду в столиці має становити 30 гривень. Однак наразі з київським міським транспортом стільки проблем, що простіше зробити проїзд безплатним.

Також у Києві планують реконструювати транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.

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