Київ отримає від Братислави 25 міських автобусів
Влада Братислави вирішила передати Києву 25 міських автобусів. Крім цього, також буде налагоджено роботу щодо реабілітаційного центру для військових.
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
Києву передадуть автобуси
"Найближчим часом Братислава передасть Києву 25 міських автобусів у якості допомоги. Зараз їх готують до відправки", — сказав Кличко.
Він також повідомив про те, що міста домовилися про подальшу допомогу Братислави у налагодженні роботи реабілітаційного центру для військових, який створює Київ.
"Матеуш Валло запропонував допомогу в залученні світових фахівців з консалтингу у відновленні інфраструктури, розвитку транспортної системи", — каже Кличко.
Нагадаємо, Братислава є столицею Словаччини і за час повномасштабного вторгнення прийняла загалом понад 100 000 українських біженців.
Раніше ми писали, київська влада заявляла, що мінімальна вартість проїзду в столиці має становити 30 гривень. Однак наразі з київським міським транспортом стільки проблем, що простіше зробити проїзд безплатним.
Також у Києві планують реконструювати транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.