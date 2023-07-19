Київ отримає від Братислави 25 міських автобусів

Громадський транспорт у Братиславі. Фото: росЗМІ

Влада Братислави вирішила передати Києву 25 міських автобусів. Крім цього, також буде налагоджено роботу щодо реабілітаційного центру для військових.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

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"Найближчим часом Братислава передасть Києву 25 міських автобусів у якості допомоги. Зараз їх готують до відправки", — сказав Кличко.

Він також повідомив про те, що міста домовилися про подальшу допомогу Братислави у налагодженні роботи реабілітаційного центру для військових, який створює Київ.

Мер Братислави Матеуш Валло та київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко

"Матеуш Валло запропонував допомогу в залученні світових фахівців з консалтингу у відновленні інфраструктури, розвитку транспортної системи", — каже Кличко.

Мер Братислави Матеуш Валло та київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, Братислава є столицею Словаччини і за час повномасштабного вторгнення прийняла загалом понад 100 000 українських біженців.

Раніше ми писали, київська влада заявляла, що мінімальна вартість проїзду в столиці має становити 30 гривень. Однак наразі з київським міським транспортом стільки проблем, що простіше зробити проїзд безплатним.

Також у Києві планують реконструювати транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.