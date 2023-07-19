Киев получит от Братиславы 25 городских автобусов

Общественный транспорт в Братиславе. Фото: росСМИ

Власти Братиславы решили передать Киеву 25 городских автобусов. Кроме этого, также будет налажена работа по реабилитационному центру для военных.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

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"В ближайшее время Братислава передаст Киеву 25 городских автобусов в качестве помощи. Сейчас их готовят к отправке", — сказал Кличко.

Он также сообщил, что города договорились о дальнейшей помощи Братиславы в налаживании работы реабилитационного центра для военных, который создает Киев.

Мэр Братиславы Матеуш Валло и киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко

"Матеуш Валло предложил помощь в привлечении мировых специалистов по консалтингу в восстановлении инфраструктуры, развитии транспортной системы", — говорит Кличко.

Мэр Братиславы Матеуш Валло и киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко

Напомним, Братислава является столицей Словакии и за время полномасштабного вторжения приняла более 100 000 украинских беженцев.

Ранее мы писали, киевские власти заявляли, что минимальная стоимость проезда в столице должна составлять 30 гривен. Однако сейчас с киевским городским транспортом столько проблем, что проще сделать проезд бесплатным.

Также в Киеве планируют реконструировать транспортную развязку за 1,3 млрд гривен. Речь идет о пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.