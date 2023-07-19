Киев получит от Братиславы 25 городских автобусов
Власти Братиславы решили передать Киеву 25 городских автобусов. Кроме этого, также будет налажена работа по реабилитационному центру для военных.
Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
Киеву передадут автобусы
"В ближайшее время Братислава передаст Киеву 25 городских автобусов в качестве помощи. Сейчас их готовят к отправке", — сказал Кличко.
Он также сообщил, что города договорились о дальнейшей помощи Братиславы в налаживании работы реабилитационного центра для военных, который создает Киев.
"Матеуш Валло предложил помощь в привлечении мировых специалистов по консалтингу в восстановлении инфраструктуры, развитии транспортной системы", — говорит Кличко.
Напомним, Братислава является столицей Словакии и за время полномасштабного вторжения приняла более 100 000 украинских беженцев.
Ранее мы писали, киевские власти заявляли, что минимальная стоимость проезда в столице должна составлять 30 гривен. Однако сейчас с киевским городским транспортом столько проблем, что проще сделать проезд бесплатным.
Также в Киеве планируют реконструировать транспортную развязку за 1,3 млрд гривен. Речь идет о пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.