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Київ переплатив 160 млн грн за доставку подарованих вагонів метро з Польщі

7 жовтня 2024 08:24
Карина Приходько - Редактор
Метро у Києві — влада переплатила мільйони за доставку вагонів з Польщі
Варшавські вагони на лінії київського метрополітену. Фото: КМДА
Карина Приходько - Редактор

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" переплатило 160 млн грн за транспортування подарованих 60 вагонів метро з Польщі. Реальна ринкова вартість такої послуги становить 30 млн грн.

Про це повідомили в Держаудитслужбі

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Під час аудиту підприємства з'ясувалося, що середньоринкова вартість послуг транспортних перевезень одного вагону метро з Варшави до Києва становить 0,5 млн грн. Натомість "Київський метрополітен" за кожен доставлений вагон заплатив 3,15 млн грн.

"За транспортування усіх 60 вагонів, що прибули з Польщі, відповідно до даних бухгалтерського обліку, була здійснена повна оплата на загальну суму 189,34 млн грн. Тоді як за результатами досліджень відкритих джерел інформації (зокрема, вебсайтів низки операторів ринку перевезень) розрахункова вартість надання таких послуги могла становити лише близько 30 млн грн", — йдеться у повідомленні. 

Так, згідно з даними Держаудитслужби, зі столичного бюджету було витрачено в 6,3 раза більше коштів, ніж вимагала ситуація. 

Крім того, у відомстві підкреслили, що підприємство, яке доставило вагони в Київ, очевидно дебютувало в сфері транспортно-експедиторських послуг, адже упродовж 2022-2023 років з подібними ситуаціями вони не стикались.

"Втім, провести зустрічну звірку аудиторам не вдалося — їх не допустили на підприємство. Через що Держаудитслужба скерувала до Національної поліції відповідний лист про сприяння", — додала служба. 

Що передувало

Європейський інвестиційний банк і делегація КМДА 24 вересня підписали кредитну угоду на 50 млн євро. За ці гроші придбають нові вагони метро для столиці.

Зазначена сума є першою частиною кредиту на загальну суму 200 млн євро, наданого банком. За даними КМДА, решта 150 млн євро буде надана після завершення техніко-економічного обґрунтування, яке оцінить доцільність закупівлі нових вагонів метро порівняно з модернізацією частини наявного парку вагонів.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося. Це пов'язано з низкою порушень з боку підрядника — компанії "Київметробуд".

Також ми писали, що за дослідження проблемного тунелю метро на "синій гілці" у Києві переплатили в 20 разів. Вартість однієї години експертизи коштувала понад вісім тисяч гривень, тоді як Міністерство юстиції встановило для державних установ норму у 380 гривень.

Польща Київ корупція метро гроші

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