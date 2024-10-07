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Киев переплатил 160 млн грн за доставку подаренных вагонов метро из Польши

7 октября 2024 08:24
Карина Приходько - Редактор
Метро в Киеве — власти переплатили миллионы за доставку вагонов из Польши
Варшавские вагоны на линии киевского метрополитена. Фото: КГГА
Карина Приходько - Редактор

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" переплатило 160 млн грн за транспортировку подаренных 60 вагонов метро из Польши. Реальная рыночная стоимость такой услуги составляет 30 млн. грн.

Об этом сообщили в Госаудитслужбе.

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Переплата за доставку вагонов метро

В ходе аудита предприятия выяснилось, что среднерыночная стоимость услуг транспортных перевозок одного вагона метро из Варшавы в Киев составляет 0,5 млн. грн. Но "Киевский метрополитен" за каждый доставленный вагон заплатил 3,15 млн грн.

"За транспортировку всех 60 прибывших из Польши вагонов, согласно данным бухгалтерского учета, была произведена полная оплата на общую сумму 189,34 млн грн. Тогда как — по результатам исследований открытых источников информации (в том числе вебсайтов ряда операторов рынка перевозок) — расчетная стоимость предоставления таких услуг могла составлять всего около 30 млн грн", — говорится в сообщении.

Так, согласно данным Госаудитслужбы, из столичного бюджета было израсходовано в 6,3 раза больше средств, чем требовала ситуация.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что предприятие, которое доставило вагоны в Киев, очевидно дебютировало в сфере транспортно-экспедиторских услуг, ведь в течение 2022-2023 годов с подобными ситуациями они не сталкивались.

"Впрочем, провести встречную сверку аудиторам не удалось — их не допустили на предприятие. Из-за чего Госаудитслужба направила в Национальную полицию соответствующее письмо о содействии", — добавила служба.

Что предшествовало

Европейский инвестиционный банк и делегация КГГА 24 сентября подписали кредитное соглашение на 50 млн. евро. За эти деньги будут приобретены новые вагоны метро для столицы.

Указанная сумма является первой частью кредита на общую сумму 200 млн. евро, предоставленного банком. По данным КГГА, остальные 150 млн евро будут предоставлены после завершения технико-экономического обоснования, которое оценит целесообразность закупки новых вагонов метро по сравнению с модернизацией части имеющегося парка вагонов.

Напомним, недавно мы сообщали, что строительство метро на Виноградаре обойдется на 8 млрд грн дороже, чем планировалось. Это связано с рядом нарушений со стороны подрядчика — компании "Киевметрострой".

Также мы писали, что за исследование проблемного тоннеля метро на "синей ветке" в Киеве переплатили в 20 раз. Стоимость одного часа экспертизы стоила более восьми тысяч гривен, в то время как Министерство юстиции установило для государственных учреждений норму в 380 гривен.

Польша Киев коррупция метро деньги

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