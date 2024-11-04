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Київ під атакою дронів — що відомо на цей момент

4 листопада 2024 00:43
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Києві повітряна тривога через атаку дронів
Робота ППО по дронах. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Києві оголошено повітряну тривогу. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. 

Про це повідомляє Київська ОВА

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Місцева влада закликає містян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. Також в ОВА просять дотримуватися інформаційної тиші — не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Київ під атакою дронів — що відомо на цей момент - фото 1
Повідомлення про атаку дронів. Фото: Скриншот

Раніше ми писали, що вибухи у Києві пролунали вдень, 2 листопада. Російські окупанти продовжують атаку ударними безпілотниками.

Згодом очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що уламки ударних безпілотників впали у шістьох районах міста.

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