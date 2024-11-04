У Києві повітряна тривога через атаку дронів

Робота ППО по дронах. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві оголошено повітряну тривогу. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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Місцева влада закликає містян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. Також в ОВА просять дотримуватися інформаційної тиші — не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Повідомлення про атаку дронів. Фото: Скриншот

Раніше ми писали, що вибухи у Києві пролунали вдень, 2 листопада. Російські окупанти продовжують атаку ударними безпілотниками.

Згодом очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що уламки ударних безпілотників впали у шістьох районах міста.