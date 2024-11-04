В Киеве воздушная тревога из-за атаки дронов

Киев под атакой дронов - что известно на данный момент
4 ноября 2024 00:43
Работа ПВО по дронам. Иллюстративное фото: УНИАН
В Киеве объявлена воздушная тревога. В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
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Местные власти призывают горожан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. Также в ОВА просят соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
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