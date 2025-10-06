Метро на Троєщину коштуватиме 68 мільярдів гривень — КМДА

Метрополітен Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві тривають дискусії щодо розбудови столичного метрополітену. З'ясувалося, що будівництво метро на Троєщину, яке стане частиною Подільсько-Вигурівської лінії, обійдеться столиці у 68 мільярдів гривень — приблизно 1,5 мільярда євро.

Про це йдеться у проєкті рішення Київради, який уже підтримала комісія з питань місцевого самоврядування.

Реклама

Читайте також:

Київ позичить гроші в ЄС на метро на Троєщину

У документі передбачено можливість залучення кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій для реалізації масштабного проєкту. Йдеться про фінансування будівництва всієї лінії — від Кільцевої дороги і до житлового масиву Троєщина.

Згідно з розрахунками, 68 мільярдів гривень — це орієнтовна вартість першої черги метро, яка пролягатиме від станції "Глибочицька" до "Райдужної". Для порівняння, загальний бюджет Києва на 2025 рік становить близько 90 мільярдів гривень, тож масштабність проєкту очевидна.

Також відомо, що перша черга Подільсько-Вигурівської лінії передбачає шість станцій: "Глибочицька" (з пересадкою на "Лук’янівську"), "Подільська" (з пересадкою на "Тараса Шевченка"), "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка" та "Райдужна". Кінцева станція "Райдужна" буде розташована на території Русанівських садів.

Друга черга лінії має пролягати у протилежному напрямку й включатиме станції: "Вулиця Стальського", "Братиславська", "Бульвар Перова", "Проспект Ватутіна", "Вулиця Каштанова", "Вулиця Драйзера", "Вулиця Сабурова", "Вулиця Цветаєвої", "Вулиця Милославська", "Площа Перемоги", "Вокзальна" та "Солом’янська площа".

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що у Києві заплановане будівництво з'їзду на Поділ, щоб розвантажити рух транспортом. Зазначено, що опісля цих робіт почнуть будувати метро на Троєщину.

Втім раніше голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявляв, що будівництва метро на Троєщину не буде через відсутність чіткого плану.