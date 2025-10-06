Метро на Троещину будет стоить 68 миллиардов гривен — КГГА

Метрополитен Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжаются дискуссии по развитию столичного метрополитена. Выяснилось, что строительство метро на Троещину, которое станет частью Подольско-Выгуровской линии, обойдется столице в 68 миллиардов гривен — примерно 1,5 миллиарда евро.

Об этом говорится в проекте решения Киевсовета, который уже поддержала комиссия по вопросам местного самоуправления.

В документе предусмотрена возможность привлечения кредитных средств от международных финансовых организаций для реализации масштабного проекта. Речь идет о финансировании строительства всей линии — от Кольцевой дороги и до жилого массива Троещина.

Согласно расчетам, 68 миллиардов гривен — это ориентировочная стоимость первой очереди метро, которая будет пролегать от станции "Глубочицкая" до "Радужной". Для сравнения, общий бюджет Киева на 2025 год составляет около 90 миллиардов гривен, поэтому масштабность проекта очевидна.

Также известно, что первая очередь Подольско-Выгуровской линии предусматривает шесть станций: "Глубочицкая" (с пересадкой на "Лукьяновскую"), "Подольская" (с пересадкой на "Тараса Шевченко"), "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка" и "Радужная". Конечная станция "Радужная" будет расположена на территории Русановских садов.

Вторая очередь линии должна пролегать в противоположном направлении и будет включать станции: "Улица Стальского", "Братиславская", "Бульвар Перова", "Проспект Ватутина", "Улица Каштановая", "Улица Драйзера", "Улица Сабурова", "Улица Цветаевой", "Улица Милославская", "Площадь Победы", "Вокзальная" и "Соломенская площадь".

Напомним, в сентябре сообщалось, что в Киеве запланировано строительство съезда на Подол, чтобы разгрузить движение транспортом. Указано, что после этих работ, начнут строить метро на Троещину.

Впрочем, ранее председатель Деснянской РГА Максим Бахматов заявлял, что строительства метро на Троещину не будет из-за отсутствия четкого плана.