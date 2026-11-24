Затор біля Подільського мосту в Києві. Фото: Новини.LIVE

Уранці у вівторок, 24 листопада, у Києві суттєво ускладнений рух на під'їздах до Подільського мостового переходу. Затор тягнеться з вулиці Набережно-Хрещатицької. Транспорт також повільно рухається на Європейській площі. У напрямку переправи утворилися черги з легкових автомобілів.

Про це з місця подій повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Затори в Києві 24 листопада. Фото: Новини.LIVE / Діана Шликова

Ранкові затори в Києві 24 листопада

Наразі у столиці триває ранкова година пік, що суттєво впливає на інтенсивність руху. Кількість автомобілів на дорогах продовжує зростати.

За словами журналістки, машини рухаються настільки повільно, що "водіям доводиться чекати, щоб просунутися навіть на невелику відстань".

Ускладнений рух транспорту в столиці. Фото: Новини.LIVE / Діана Шликова

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 23 листопада російський безпілотник влучив у житловий будинок у Подільському районі Києва. Унаслідок атаки пошкоджено частину даху.

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