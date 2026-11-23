На Подолі в Києві дрон влучив у дах житлового будинку: фоторепортаж
У Києві в Подільському районі у понеділок, 23 листопада, російський дрон влучив у дах житлового будинку. Внаслідок ворожої атаки частина покрівлі пошкоджена.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Російський удар по даху житлового будинку в Києві 23 листопада
Удар пошкодив дах будівлі — його конструкції зруйновані, на землі розкидані уламки, над спорудою здіймався дим.
На місці працюють рятувальники, які розгорнули необхідне обладнання для ліквідації наслідків атаки.
За даними ДСНС, вогонь вдалося приборкати на площі 400 квадратних метрів. Наразі рятувальники розбирають пошкоджені конструкції та проливають їх. Повідомлень про постраждалих за цією адресою не надходило.
Як писали Новини.LIVE, під час російської атаки на Київ 23 листопада поранення отримали п'ятеро людей. Пошкоджень зазнали об'єкти у Печерському, Голосіївському та Подільському районах столиці.
А 23 листопада у Димері на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по пʼятиповерхівці 22 листопада. Ворог вбив 11 людей.