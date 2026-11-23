Наслідки російського обстрілу Києва 23 листопада. Фото: Новини.LIVE

У Києві в Подільському районі у понеділок, 23 листопада, російський дрон влучив у дах житлового будинку. Внаслідок ворожої атаки частина покрівлі пошкоджена.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Російський удар по даху житлового будинку в Києві 23 листопада

Удар пошкодив дах будівлі — його конструкції зруйновані, на землі розкидані уламки, над спорудою здіймався дим.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE

На місці працюють рятувальники, які розгорнули необхідне обладнання для ліквідації наслідків атаки.

Пошкоджений будинок на Подолі внаслідок російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

За даними ДСНС, вогонь вдалося приборкати на площі 400 квадратних метрів. Наразі рятувальники розбирають пошкоджені конструкції та проливають їх. Повідомлень про постраждалих за цією адресою не надходило.

Читайте також:

Пошкодження на даху будинку. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE, під час російської атаки на Київ 23 листопада поранення отримали п'ятеро людей. Пошкоджень зазнали об'єкти у Печерському, Голосіївському та Подільському районах столиці.

А 23 листопада у Димері на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по пʼятиповерхівці 22 листопада. Ворог вбив 11 людей.